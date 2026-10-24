La Liga de Expansión MX registró un nuevo caso en plena pelea por el ascenso

La Federación Mexicana de Futbol (FMF), a través de su Comisión Disciplinaria, inició un procedimiento de investigación contra jugadores del Tepatitlán FC, en medio de la polémica que involucra al mediocampista Dieter Villalpando por presuntos vínculos con apuestas deportivas.

Mediante un comunicado publicado este viernes 23 de octubre, la Comisión informó que la investigación se realiza de conformidad con el Código de Ética y el Reglamento de Sanciones de la FMF, particularmente el Apéndice IV, relacionado con la integridad de la competencia.

Tepatitlán en la Vuelta de la Liga de Expansion | IMAGO7

El caso toma relevancia luego de que Villalpando fuera señalado en redes sociales por presuntamente buscar acceso a grupos de pronósticos deportivos. La controversia surgió tras la difusión de supuestas conversaciones atribuidas al futbolista, quien anteriormente quedó fuera de la convocatoria del Tepatitlán para enfrentar a Dorados de Sinaloa.

En su comunicado, la FMF precisó que analizará las evidencias disponibles y garantizará el derecho de audiencia de los involucrados. Asimismo, señaló que los jugadores sujetos al procedimiento permanecerán inhabilitados para participar en la competencia mientras se desarrolla la investigación.

Dieter Villalpando llegando a un partido como jugador de Juárez | IMAGO7

La Comisión Disciplinaria agregó que dará a conocer la resolución una vez que concluyan las indagatorias. Por el momento, el documento no identifica por nombre a los futbolistas investigados ni detalla las conductas específicas que se les atribuyen.

De esta manera, el procedimiento representa un nuevo capítulo en la polémica relacionada con el Tepatitlán y las apuestas deportivas. Será la resolución de la autoridad la que determine las posibles responsabilidades y las sanciones correspondientes, en caso de que procedan.