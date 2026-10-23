Kevin Álvarez destacó la intensidad que caracteriza a Guillermo Almada, Director Técnico del América, y aseguró que su manera de transmitir el futbol ayuda al equipo a mantenerse concentrado dentro del terreno de juego.
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Es muy intenso, siempre trata de transmitir eso; en los partidos se le puede ir, pero nos funciona porque hace despertar a jugadores que a veces nos distraemos un poco, eso hace que tengamos mejores resultados y partidos”, expresó el lateral que viene de anotar gol ante Atlas. Álvarez está teniendo un resurgir en el torneo y es el segundo equipo en el que coincide con el estratega uruguayo.
Por otra parte, Álvarez manifestó que todavía tiene aspectos por mejorar y reconoció que "siempre se puede mejorar, igual es tema del profe, cómo ve los partidos y cómo pretende jugar; estoy contento con poder participar, estar presente en el campo, yo lo veo positivo”, comentó el defensor. Asimismo, dejó en claro que su prioridad es seguir creciendo futbolísticamente y aprovechar las oportunidades que reciba, incluso si eso implica desempeñarse en una posición diferente a la habitual.
Finalmente, Kevin Álvarez también habló sobre la posibilidad de regresar a la Selección Mexicana, aunque dejó claro que su principal objetivo es recuperar su mejor versión antes de pensar en una nueva convocatoria.
Yo trabajo mucho primero para recuperarme a mí mismo, cuando salgan bien las cosas lo demás vendrá; si se presenta la oportunidad, el día de mañana la tomaré muy contento y si no, a esperar”, sentenció el jugador del América.