Es muy intenso, siempre trata de transmitir eso; en los partidos se le puede ir, pero nos funciona porque hace despertar a jugadores que a veces nos distraemos un poco, eso hace que tengamos mejores resultados y partidos”, expresó el lateral que viene de anotar gol ante Atlas. Álvarez está teniendo un resurgir en el torneo y es el segundo equipo en el que coincide con el estratega uruguayo.