¿Ya lo ve fuera? Emilio Azcárraga, dueño de América, habla sobre el futuro de Henry Martín

Emilio Azcárraga habla sobre el futuro de Henry Martín en América | IMAGO7/MEXSPORT

El directivo reconoció que el delantero podría salir del club si recibe una oferta o decide buscar otro rumbo

Después de atravesar un par de torneos complicados, Henry Martín ha recuperado protagonismo con el América durante el Apertura 2026. Con siete anotaciones, el delantero mexicano se ha convertido en uno de los referentes ofensivos del equipo, por lo que su futuro con Las Águilas comienza a generar interrogantes.

Ante la incertidumbre sobre una posible renovación de contrato, Emilio Azcárraga, propietario del conjunto azulcrema, habló sobre la situación del atacante y dejó abierta la posibilidad de que salga de la institución, aunque manifestó su confianza en que permanezca en Coapa.

Emilio Azcárraga habla sobre la continuidad de Henry Martín

Durante su participación en el foro deportivo ‘Beyond the Score’, organizado por el American School Foundation, Azcárraga fue cuestionado sobre el futuro de ‘La Bomba’, cuyo contrato, según reportes, finalizaría en junio de 2027.

El empresario expresó su deseo de que el delantero continúe con el equipo, aunque reconoció que la decisión también dependerá de las circunstancias que se presenten en los próximos meses.

Henry Martín, jugador del América, en festejo de gol ante Necaxa | MEXSPORT

“Yo estoy convencido que se quedará”, señaló el dueño del América, quien también dejó claro que el club respetará la decisión del futbolista si considera que es momento de buscar una nueva oportunidad.

“Evidentemente, como otros, tienen las puertas abiertas para hacer otras cosas, como Memo (Ochoa), ahora que tenemos la oportunidad de hacerle su homenaje tan merecido el domingo y, la verdad, es un gran referente, tanto del América como de México”, comentó Azcárraga.

Aunque el dirigente confía en mantener a Henry Martín en la plantilla, no descartó que el atacante pueda cerrar su etapa con las Águilas si surge una oferta que le permita continuar su carrera en otro equipo.

Henry Martín, en festejo de gol con América, ante Bravos de Juárez | IMAGO7

América busca cerrar el Apertura 2026 con el título

Azcárraga también habló sobre el presente deportivo del América y aseguró que el proyecto encabezado junto con Santiago Baños y Guillermo Almada comienza a consolidarse.

El propietario azulcrema destacó la importancia de mantener el buen paso del equipo en la recta final del torneo, con la intención de llegar a la Liguilla en las mejores condiciones posibles y pelear por el campeonato.

“Se está consolidando el proyecto que empezamos junto con Santiago (Baños) y con Guillermo (Almada). Ahora sí que esperar a que venga la Liguilla, pero enfocarnos en acabar en lugar uno”, concluyó.