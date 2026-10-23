Sufrió bullying en Europa y la razón es insólita: la dura revelación de Jorge Sánchez tras su paso en el Ajax

El jugador del Atlas confesó que su paso en Europa se vio mermado por su falta de practica y poco dominio en el inglés

Una de las promesas del futbol mexicano que no terminó de convencer fue Jorge Sánchez. El lateral derecho que tuvo pasos en equipos como América y Cruz Azul, no pudo consolidar su carrera en Europa, sin embargo, el propio jugador confesó que una de sus mayores complicaciones fue el idioma, pues tenía poco dominio del inglés, razón que hizo que se burlaran de él.

¿Qué le pasó a Jorge Sánchez?

Durante un podcast, el actual jugador de los Rojinegros del Atlas recordó los momentos complicados en su paso por Europa, específicamente por el Ajax de la Eredivisie, club donde sufrió bullying por parte de sus compañeros y el propio Edson Álvarez, esto porque no entendía el inglés, idioma que era primordial en el día a día del equipo.

Edson se reía y me decía que como no pude aprender inglés antes de ir (Ajax) si dos años te veía y le decía: ‘wey no se me daba’. Aparte yo de niño nunca estuve en una escuela que practicara inglés, realmente nunca, yo no sabía ni decir hola y Edson se reía de mí”, confesó Jorge Sánchez en el podcast 'Cracks y Mortales'.

Jorge Sánchez, futbolista del Ajax de Ámsterdam | IG:@SANCHEZJORGIE4

Pese a que su compañero de la Selección Mexicana se mofaba de él en algunos momentos, el propio Sánchez aclaró que en el equipo Edson lo ayudaba, explicando a la gente de su entorno que no entendía muy bien el idioma.

Llego al Ajax, siguiente día entreno y eran de colores, ponían cuatro colores y todos en línea, entonces decían ‘¡red!’ y yo veía que todos iban para allá pues vamos para allá, pero yo reaccionaba tarde y todos se reían de mí y ya Edson les explicaba que pase por momentos muy complicados donde nunca tuve inglés y que nunca se me había dado y nunca aprendí”, añadió.

Jorge Sánchez durante un partido del Ajax | AP

¿Cómo le fue a Jorge Sánchez en el Ajax?

Luego de su debut en el Santos Laguna, Sánchez llamó la atención de varios clubes, uno de ellos el América. Con la inminente salida de Paul Aguilar, los de Coapa vieron en el juvenil el reemplazo idóneo, dejando buenas sensaciones con la camisa amarilla con todo y un error en una final de Liga MX, por lo que logró llegar a Europa con los Dragones del Porto.

Tras pocos minutos con el equipo de Portugal, Sánchez fue al Ajax, donde tampoco pudo desempeñar un buen papel, teniendo apenas 26 apariciones, marcando tres goles y dando tres asistencias, situación que lo hizo regresar a México, ahora con los colores de la máquina de Cruz Azul.