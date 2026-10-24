VIDEO: Jugador del Tepatitlán agrede a árbitra tras ser expulsado en la Liga de Expansión

Julio Cruz encaró a la silbante, le hizo gestos para señalar que hablaba mucho y terminó empujándola

La Jornada 14 de la Liga de Expansión MX quedó marcada por un nuevo episodio de violencia en el encuentro entre Tepatitlán y Cancún FC. El futbolista Julio Cruz protagonizó un momento de tensión al reclamar una amonestación, encarar a la árbitra del partido y terminar empujándola antes de que sus compañeros intervinieran.

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¿Cómo fue la agresión de Julio Cruz a la árbitra?

Los hechos ocurrieron después de que el delantero mexicano cometiera una falta que derivó en una tarjeta amarilla durante el minuto 59. Inconforme con la decisión arbitral, Cruz se acercó a la silbante para reclamarle, en una discusión que rápidamente subió de tono.

Mientras el jugador continuaba con sus protestas, la árbitra comenzó a mostrarle la tarjeta roja, decisión que provocó una reacción todavía más intensa del futbolista. Durante el intercambio, Julio Cruz hizo gestos con los dedos de las manos para insinuar que la silbante hablaba demasiado.

CAPTURA DE PANTALLA

La situación escaló cuando ambos quedaron frente a frente. Con la expulsión ya decretada, el jugador del Tepatitlán continuó encarando a la árbitra y, antes de que sus compañeros consiguieran apartarlo, alcanzó a empujarla con una mano.

CAPTURA DE PANTALLA

La acción quedó registrada en video y generó controversia por la conducta del futbolista, quien no solamente protestó de manera airada una decisión arbitral, sino que también tuvo contacto físico con la silbante, situación que podría ser duramente penalizada.

Tepatitlán se hunde en la Liga de Expansión

El episodio se produjo en una jornada complicada para el conjunto alteño, que terminó goleado 4-0 por Cancún FC. El resultado agravó la situación deportiva del Tepatitlán, que se mantiene en el fondo de la clasificación con apenas siete puntos después de 14 partidos disputados.

A la crisis de resultados se suma la situación extracancha que rodea al club, señalado por una investigación relacionada con presuntas irregularidades en apuestas. De esta manera, el equipo atraviesa un momento complicado tanto por su rendimiento en el torneo como por los cuestionamientos que han surgido alrededor de la institución.