Atlante de Miguel Herrera está prácticamente fuera de la pelea por la Liguilla. La derrota ante San Luis en casa dejó al conjunto azulgrana en una situación complicada y con pocas posibilidades de alcanzar sus objetivos en el torneo.
El debut de Hugo Sánchez pudo terminar en tragedia y no haber ocurrido ese día; esto pasó
Sí hay frustración, pero más que frustración es tristeza, porque los muchachos hacen el esfuerzo, intentan, pero nos falta calidad en ciertas acciones para que el equipo mejore. Tenemos que trabajar”, expresó el estratega.
El futuro del equipo también dependerá de las conclusiones que se presenten ante la directiva. Herrera adelantó que durante la semana analizarán lo sucedido y escucharán las decisiones de los dirigentes, en medio de un panorama complicado para la institución.
Esta semana escucharemos a la directiva, presentaremos nuestras conclusiones y veremos qué sigue”, señaló.
Uno de los aspectos que más lamentó fueron los penales fallados, situaciones que terminaron pesando en partidos que, de acuerdo con el propio técnico, habían sido competidos.
Desde que fallamos el primer penal se practica, se trabaja. Tenía tres tiradores claros en mi cabeza por verlos entrenar, patear en los entrenamientos. Terminan pateando penales y no lo dudé”, explicó.
“No es lo mismo patear en un entrenamiento que ya con gente. A veces pasa. Hay que seguir trabajando para eso, para que los muchachos no se presionen y sobre todo esas cosas tan claras al final tienen que entrar”, agregó.