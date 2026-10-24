El brasileño disputó 35 partidos con las Águilas, marcó cinco goles y repartió ocho asistencias

Raphael Veiga llegó al América como una de las apuestas importantes para reforzar el ataque azulcrema, pero su paso por México terminó sin alcanzar las expectativas, debido a que el mediocampista brasileño regresará a Palmeiras después de que el conjunto capitalino no contemple ejercer la opción de compra, en un desenlace marcado también por una lesión en el hombro izquierdo que requirió cirugía.

Las estadísticas reflejan una aportación irregular, ya que Veiga disputó 35 partidos entre Liga MX, Concachampions y Leagues Cup, con cinco anotaciones. En el Clausura 2026 participó en 15 encuentros de Liga MX, en los que marcó dos goles y dio dos asistencias; además, sumó una anotación y tres pases de gol en seis partidos de Leagues Cup.

Su producción no se limitó a la finalización. En las estadísticas de su etapa con América también aparecen seis asistencias en cerca de un año futbolístico, aunque su impacto goleador quedó lejos de lo que se esperaba de un futbolista de su trayectoria.

Raphael Veiga llega a un partido de América en el Estadio Banorte | Imago7

De 10 a seis millones de euros

Otro indicador de su paso por Coapa es su valor de mercado. Veiga llegó con una cotización cercana a los 10 millones de euros, pero actualmente aparece valorado en seis millones, una reducción de cuatro millones, equivalente al 40 por ciento.

Raphael Veiga celebrando su gol ante Atlético de San Luis | MEXSPORT

En el Apertura 2026, el brasileño había disputado nueve partidos, con un gol y dos asistencias, para un total de 592 minutos. Su participación se interrumpió después de sufrir una luxación en el hombro izquierdo, lesión que llevó al América y Palmeiras a acordar que continuara su tratamiento en Brasil.

La directiva azulcrema no tendría previsto ejecutar la opción de compra, por lo que todo indica que el mediocampista volverá al club dueño de su carta.

Brian Rodríguez y Raphael Veiga, jugadores del América, llegando al Estadio Azteca, previo al Clásico Nacional ante Chivas | MEXSPORT

¿A qué instancias llegó América con Veiga?

Raphael Veiga llegó a inicios de año, disputando dos torneos con las Águilas, en los que logró disputar una liguilla; sin embargo quedó eliminado en los Cuartos de Final ante Pumas, luego de empatar en ambos encuentros a tres goles.