Guillermo Ochoa previo al homenaje en el Estadio Azteca | CAPTURA DE PANTALLA DE TUDN

El histórico arquero con seis Copas del Mundo jugadas estuvo contemplando el Estadio Azteca

El homenaje a Guillermo Ochoa por parte del América comenzó con minutos antes del encuentro ante Pachuca y el arquero dejó uno de los momentos más emotivos, al destacar su amor al conjunto Azulcrema, mientras contemplaba el Estadio Azteca.

"Vivir estos momentos no cualquiera tiene la oportunidad, no cualquiera es privilegiado de que se lo hagan, pues agradecido porque esto significa que algo habré hecho bien durante toda mi carrera", destacó mientras ponía su miraba en las tribunas del Coloso de Santa Úrsula.

"La sangre americanista la llevo desde los 10 años, siempre la llevé por el mundo entonces traté de dejar siempre bien parado a mi país y al Club América que siempre te juzgan de dónde saliste entonces América me formó, América me dio las bases para afrontar el mundo y luchar contra él, contento porque esto siempre ha sido mi casa", catapultó en un momento recopilado por TUDN.

Guillermo Ochoa campeón con América en 2005 | MEXSPORT

Mural a Ochoa

Cabe mencionar, que desde la horas previas al reconocimiento del arquero a través de redes sociales el Club América destacó el mural que se le ha construido en las inmediaciones del Estadio Banorte.

"¡Parte de nuestra historia #PorS13mpre!", escribió el club en redes sociales mientras desvelaba un mural con la figura de Guillermo Ochoa y un fondo resaltando detalles del club.

¿Cuál es el legado de Memo Ochoa?

Con el América Guillermo Ochoa tuvo dos etapas en momentos distintos de su carrera. La primera en su debut y consolidación que lo catapultó a emigrar al futbol europeo con varios años.

Con solo 18 años, el cancerbero demostró rápidamente su valía, convirtiéndose en el guardameta titular y ganando el premio al Novato del Torneo en su primera temporada. También contribuyó a que América ganara múltiples títulos como: la liga en el Clausura 2005, el Campeón de Campeones (2004-2005), la Copa de Campeones de la Concacaf (2005-2006), el Campeón de la Concacaf Champions League y la InterLiga (2008).

La segunda etapa ya como un portero reconocido volvió a resguardar el arco Azulcrema. Con América disputó un total de 425 partidos, sumando 522 goles en contra y 119 partidos sin recibir goles.