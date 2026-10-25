Jonathan Rojas aseguró que recibió mensajes de odio y llamadas intimidatorias contra él y su familia

La polémica alrededor de la violencia ocurrida en el partido entre Querétaro y Atlas en marzo de 2022 volvió a tomar relevancia luego de que Jonathan Rojas, aficionado rojinegro que aparece en un documental sobre aquellos hechos, denunciara que ha recibido amenazas contra él y sus seres queridos.

¿Qué denunció el aficionado del Atlas?

A través de una declaración, el seguidor de los Zorros manifestó su enojo y preocupación por la situación que atraviesa después de que su imagen fuera utilizada en la producción audiovisual, pues aseguró que algunas personas lo identificaron y comenzaron a contactarlo para intimidarlo.

Estoy enojado, recibí una llamada amenazándome por lo sucedido en Querétaro, sale una imagen mía”, expresó Jonathan Rojas al referirse a las consecuencias que ha enfrentado tras aparecer en el documental.

Incidentes en el Querétaro vs Atlas

El seguidor rojinegro explicó que su número telefónico es público, por lo que cualquier persona podría comunicarse con él. Sin embargo, señaló que las llamadas que recibió fueron más allá de simples mensajes de odio, ya que, según su testimonio, también incluyeron amenazas dirigidas a su familia.

En el documental, me marcaron amenazándome, mi número es público, así que cualquier persona puede llegar a marcar, pero me amenazaron a mí y a mi familia, dijeron mi nombre, el nombre de mis seres queridos y eso no se vale”, manifestó.

Rojas dejó claro que su principal preocupación es la seguridad de sus seres queridos, al considerar que la difusión de su imagen en la producción lo expuso a una situación que, de acuerdo con su versión, no debería estar enfrentando.

Jonathan Rojas responsabiliza a HBO y Warner Bros

Ante lo ocurrido, el aficionado del Atlas también señaló directamente a HBO y Warner Bros., compañías a las que responsabilizó públicamente en caso de que él o algún integrante de su familia sufra alguna agresión.

En caso de que me llegara a pasar algo, la responsabilidad cae en HBO y Warner Bros., en caso de que me pase algo a mí o a mi familia. No se vale que hayan usado mi imagen en su documental”, sentenció.

Hasta el momento, las declaraciones de Jonathan Rojas exponen su preocupación por las consecuencias que, asegura, ha enfrentado después de aparecer en el material audiovisual. Sus señalamientos sobre las amenazas y la responsabilidad de las compañías corresponden a su testimonio.