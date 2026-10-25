Alineación de Tigres para el partido ante Pumas de la Jornada 14 | Imago7

El equipo de Vucetich necesita un cierre milagroso para meterse a la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano

El empate ante Pumas dejó a Tigres con posibilidades matemáticas de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026; sin embargo, el margen de error para el equipo de Víctor Manuel Vucetich se redujo considerablemente.

¿Cómo se encuentra el torneo de los Felinos?

Los felinos igualaron 1-1 en el Estadio Olímpico Universitario, llegaron a 15 puntos y se mantienen en el puesto 14 de la tabla general, fuera de los ocho lugares que otorgan el boleto directo a los Cuartos de Final.

Con tres jornadas por disputar, los auriazules tienen nueve puntos en juego y necesitan cerrar la fase regular con paso perfecto para alcanzar un máximo de 24 unidades. No obstante, ganar sus tres compromisos no les garantizaría la clasificación, pues también dependerán de los resultados de los equipos que se encuentran por encima en la clasificación.

Juan Brunetta marca el empate para Tigres en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

La situación se complicó porque Querétaro, que ocupa momentáneamente el octavo puesto, suma 20 puntos y tiene dos partidos pendientes. Además, Santos Laguna, Atlético de San Luis, Tijuana, Pumas y Puebla también se encuentran por delante de Tigres o cerca de la zona de clasificación, por lo que la pelea por los últimos boletos continúa abierta.

Los últimos tres partidos de Tigres

El calendario tampoco será sencillo para los universitarios, que tendrán que enfrentar a tres rivales que pueden complicar sus aspiraciones de alcanzar la Fase Final.

Jornada 15 : Pachuca vs. Tigres, en el Estadio Hidalgo.

Jornada 16 : Tigres vs. Cruz Azul, en el Estadio Universitario.

Jornada 17: Tigres vs. América, en el Estadio Universitario.

Víctor Manuel Vucetich, entrenador de Tigres | IMAGO7