Vucetich reflexiona sobre el torneo de Tigres: "Lo vemos como una campaña irregular"

El Rey Midas reconoció el complicado torneo que han atravesado

El empate de 1-1 ante Pumas aleja a ambos equipos de la Liguilla, y aunque todavía no se confirma su eliminación del torneo, las posibilidades de conseguir el objetivo se complican altamente.

¿Qué dijo Vucetich sobre el torneo de Tigres?

En medio de un torneo caótico para Tigres, entre cambios de estructura, bajas de jugadores claves y el nuevo proyecto de Víctor Manuel Vucetich, quien reconoció esa irregularidad que se aprecia en la institución.

Toda la institución lo vemos como una campaña irregular, está en un proceso de modificación y adaptación a una nueva gestión que se está llevando a cabo, nos toca a nosotros estar viviendo este momento

Tigres estuvo cerca del triunfo

Por otro lado, para el entrenador de Tigres, su equipo hizo lo necesario para poder llevarse el triunfo, especialmente en los últimos minutos, en los que apretó y se quedó cerca de meter el gol del triunfo.

Creo que el equipo hizo los méritos como para ganar en los últimos minutos, tuvimos la oportunidad más clara y la desaprovechamos. Me deja muy tranquilo el hecho de que el equipo siga mostrando ese carácter y personalidad

Vucetich y Solari se saludan antes del partido entre Pumas y Tigres | Imago7

Por último, el Rey Midas expresó su gusto por el crecimiento de su equipo en este tramo del torneo, después de un inicio que no convenció ni a los aficionados ni a la institución.

Considero que no tuvo buen inicio el equipo y ese inicio ha costado mucho la recuperación; la plantilla ha mejorado mucho en su accionar, creo que ha venido en una forma progresiva y no de inmediato, han habido circunstancias que nos nos han podido dar el resultado que quisiéramos pero el crecimiento deportivo del equipo se ha visto