Pumas y Tigres no se hacen daño en el primer tiempo en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

Los de San Nicolás de los Garza rescataron un punto en una dura visita al Olímpico Universitario

Pumas tuvo el triunfo, pero Juan Brunetta le negó la felicidad y, con un empate de 1-1, las aspiraciones de Liguilla para ambos equipos se desvanecen, pues tenían la urgencia de sacar tres puntos.

Resumen Pumas vs. Tigres

A pesar de que Universidad Nacional fue superior durante la mayor parte del partido, no fue capaz de mantener el resultado nuevamente, una situación que ha enfrentado más de una vez en el torneo.

El gol de Robert Morales al minuto 56 le dio esperanza al equipo para llevarse el triunfo, después de una buena jugada entre César Huerta y Pablo Bennevendo, la cual cerró de buena manera el delantero paraguayo.

Robert Morales abre el marcador para Pumas ante Tigres en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

En una jugada por el costado derecho, Tigres encontró a su mejor hombre en los últimos torneos, Juan Brunetta, quien ha sido clave en los partidos recientes y en este no fue la excepción, al marcar el tanto del empate.

El partido se le fue de las manos a Esteban Solari y sus dirigidos, ya que Tigres tomó la iniciativa y puso en problemas en repetidas ocasiones a la defensa auriazul y a Keylor Navas.

Juan Brunetta marca el empate para Tigres en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

Los últimos minutos se volvieron un caos en ambas áreas, con intentos de peligro de los dos equipos que, por falta de contundencia y atajadas claves de Keylor Navas y Nahuel Guzmán, se disiparon.

Este resultado no le sirve ni a Pumas ni a Tigres, que están cerca de despedirse de la clasificación a la Liguilla, a la espera de más resultados entre los equipos de arriba que confirmen que están fuera de la pelea.