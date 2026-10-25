¿Falla en la transmisión? Usuarios explotan contra TUDN por toma en el Pumas vs Tigres

Pumas y Tigres no se hacen daño en el primer tiempo en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

La señal de TUDN mostró una perspectiva distinta del partido en el Estadio Olímpico Universitario

El partido entre Pumas y Tigres, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, llamó la atención por algo más que lo ocurrido en la cancha: el ángulo de cámara utilizado en la transmisión para TUDN presentaba un cambio notable.

Mientras que en Estados Unidos el encuentro se siguió a través de la señal de una forma normal, la de México presentó una toma más elevada y abierta del terreno de juego, lo que permitió apreciar desde otra perspectiva los movimientos de los futbolistas y la distribución de ambos equipos.

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¿Cómo se vio el Pumas vs. Tigres en Estados Unidos?

Corría los primeros 15 minutos cuando la transmisión presentó cambios; así siguió durante varios minutos, captando el intento de chilena del ‘Chino’ Huerta, regresando a la normalidad 5 minutos después.

Este encuadre permitió observar con mayor amplitud la ubicación de los jugadores, los espacios disponibles y los movimientos ofensivos y defensivos. La diferencia visual generó conversación entre los aficionados, quienes pudieron comparar cómo se presentó el mismo partido en dos señales distintas.

El encuentro entre Pumas y Tigres sigue disputándose en el Estadio Olímpico Universitario, escenario que volvió a ser el centro de atención por el homenaje al 50 aniversario de Hugo Sánchez.