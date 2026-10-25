Pumas alistando todo para enfrentar a Tigres en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

Esteban Solari mandó el mismo cuadro que el partido contra Santos

Después de un inicio de torneo de altibajos entre lesiones y sanciones, Esteban Solari finalmente pudo repetir una alineación de forma consecutiva, pues Pumas saldrá con los mismos once elementos que ante Santos la fecha pasada.

Este cuadro fue presentado por primera vez en el duelo ante Cruz Azul, pero la expulsión de César Huerta cambió los planes contra Atlante. Por primera vez en el torneo, Pumas jugará con los mismos jugadores.

Solari encontró a sus mediocampistas titulares, Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite. Para ello, César Huerta y Uriel Antuna los acompañan, además de que en la delantera, Juninho y Robert Morales serán los encargados.

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En la defensa, Rodrigo López tomará la lateral izquierda, por derecha Pablo Bennevendo y los centrales serán Nathan Silva y Rubén Duarte, los hombres de confianza en esa zona para el Tano.

Con esto, Pumas confirma que ya tiene a sus mejores hombres para desplegar el futbol que busca Esteban Solari, todavía con cosas por pulir pero ya con una base importante en el campo.

Alineación de Pumas

De esta forma, Pumas se presentará ante Tigres en la Jornada 14 del Apertura 2026, con el objetivo de llevarse tres puntos que los ponga en la pelea por la clasificación a la Liguilla.

Portero : Keylor Navas

Defensas : Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo

Mediocampo : Uriel Antuna, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, César Huerta

Delanteros: Juninho, Robert Morales