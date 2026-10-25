Pumas reconoce a Hugo Sánchez como lo que es, la máxima leyenda del futbol mexicano, y a través del presidente del club, Luis Raúl González se dio ese mensaje sobre lo importante que es para la institución.
Las controversias de Hugo Sánchez a lo largo de su carrera
¿Qué dijo el presidente de Pumas sobre Hugo Sánchez?
El presidente de Pumas expresó que pensaron en la afición para hacerle el homenaje a Hugo Sánchez, debido a que contribuyó ampliamente para hacer grande al equipo y al futbol mexicano.
Mucho orgullo para Pumas. Hugo es uno de los símbolos que representan a este gran club que es la Universidad Nacional. Hugo contribuyó a hacer grande a este club. Por eso Pumas hoy le rinde un reconocimiento que nos enorgullece. La verdad es un reconocimiento que también disfrutará la afición, en ella pensamos, porque no pueden pasar inadvertidos cincuenta años de una trayectoria no solamente nacional, sino internacional.
Los reconocimientos que Hugo le ha dado a la universidad, los triunfos que le ha dado a la universidad, los triunfos que le ha dado a México, merecen que cincuenta años se dicen fáciles, pero son toda una vida.
Hace cincuenta años, el día de ayer, un día antes del partido que hoy jugaremos, jugó, debutó frente a Tigres y hoy felizmente jugamos contra Tigres. Por eso quisimos que Hugo recibiera este reconocimiento de parte de su afición
Pumas le debe mucho a Hugo Sánchez
Para el presidente del conjunto auriazul, Sánchez debe ser reconocido por el futbol nacional e internacional, por su trayectoria en la que consiguió múltiples trofeos colectivos e individuales. Por otro lado, reconoce que Pumas le debe mucho a Hugo.
Es su afición quien se lo brinda, porque le debemos mucho a Hugo y creo que el futbol mexicano y el futbol internacional deben de reconocerlo y no solamente México. Por eso digo, vean dónde ha estado Hugo Sánchez, los pichichis que trajo para México, lo dicen todos. Así que felices de estar con Hugo el día de hoy, que pise la cancha y que junto con el plantel actual, realmente lo sintamos como parte de este plantel. Que el jugador número doce, que es la afición, vea a Hugo Sánchez en la cancha y que nos dé la cábala para este partido