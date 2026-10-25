Es su afición quien se lo brinda, porque le debemos mucho a Hugo y creo que el futbol mexicano y el futbol internacional deben de reconocerlo y no solamente México. Por eso digo, vean dónde ha estado Hugo Sánchez, los pichichis que trajo para México, lo dicen todos. Así que felices de estar con Hugo el día de hoy, que pise la cancha y que junto con el plantel actual, realmente lo sintamos como parte de este plantel. Que el jugador número doce, que es la afición, vea a Hugo Sánchez en la cancha y que nos dé la cábala para este partido