Pumas y el amargo recuerdo de la Final del Apertura 2015 ante Tigres

Tigres festeja el título del Apertura 2015, en el Olímpico de CU | MEXSPORT

La herida de aquel encuentro no ha sanado del todo entre los aficionados del club

Pumas y Tigres se enfrentan en la Jornada 14 del Apertura 2026, en un contexto en el que ambos necesitan los tres puntos para meterse a la pelea para clasificar a la Liguilla. Pero hubo un día en que ambos equipos se vieron las caras en una Final, misma que aún representa una herida para Universidad Nacional.

¿Cómo fue la Final de Pumas y Tigres en 2015?

En el Apertura 2015, Pumas y Tigres se enfrentaron en una Final llena de tensión y espectáculo, pero que los regiomontanos terminaron con el título tras la definición por penaltis.

Pumas perdió la Final del Apertura 2015 ante Tigres | Imago7

Los del Pedregal habían llegado como líderes, tras registrar 35 unidades, mientras que Tigres fue el quinto lugar con 28 puntos. El Olímpico Universitario estaba puesto para ser el escenario de la octava estrella de Pumas.

La Ida en el Estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza terminó en goleada a favor de Tigres, con un marcador de 3-0, pero Pumas no bajó los brazos y en la Vuelta fue por la épica.

Los Tigres corren a celebrar el título del Apertura 2015 | MEXSPORT

Eduardo Herrera, Matías Britos y Silvio Torales ilusionaron a Pumas al empatar el global 3-3 y llevarlo a tiempos extra. André-Pierre Gignac, estrella de Tigres le dio la ventaja a su equipo al minuto 103’, que hizo decaer el ánimo en el estadio.

Poco antes de acabar el partido, Gerardo Alcoba empató nuevamente para Pumas y llevó las cosas a la tanda de penaltis, donde Tigres logró coronarse con Ricardo Ferretti al mando.

Los de Guillermo Vázquez intentaron de todo para llevarse el título, pero no fue suficiente, y aquella derrota aún es recordada por los aficionados como una actuación esperanzadora que pudo darles esa octava estrella que tanto se ha negado.

Equipo de Pumas durante la Jornada 12 del Apertura 2026 | IMAGO7

Pumas y Tigres, una rivalidad moderna

La rivalidad con Tigres creció a partir de esa Final, además del crecimiento del equipo de San Nicolás de los Garza tanto en afición como futbolísticamente. Actualmente, Pumas y los regiomontanos tienen un historial importante que hace que los duelos siempre sean de interés.