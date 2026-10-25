Hugo Sánchez: el homenaje de Pumas al Niño de Oro ante Tigres

Hugo Sánchez recibiendo su homenaje por su 50 aniversario en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

El histórico delantero fue reconocido previo al duelo contra el conjunto regiomontano

Hace 50 años, Hugo Sánchez debutó profesionalmente, por lo que Pumas le hizo un homenaje que refleja la identidad de la leyenda del futbol mexicano con el Club Universidad Nacional.

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¿Cómo fue el homenaje a Hugo Sánchez?

Previo al inicio del encuentro, Hugo Sánchez salió entre un pasillo hecho por canteranos de la institución, y al final del mismo lo esperaron los jugadores para entonar el himno universitario.

Enfrente de él, específicamente en la zona del Pebetero del Estadio Olímpico Universitario, la Rebel desplegó un telón que llevaba el nombre de Hugo Sánchez en color azul y oro.

La ovación fue grande, “olé, olé, olé, olé, Hugo, Hugo” fue el grito que sacudió al Olímpico Universitario mientras el Niño de Oro agradecía a la grada y recorría la cancha en donde tantas veces festejó.

Pumas y Tigres peleando desde los primeros minutos el balón | MEXSPORT

Hugo Sánchez recibe reconocimiento

Posteriormente, Hugo Sánchez se dirigió con el presidente de Pumas, Luis Raúl González, para recibir un reconocimiento. Entre ovaciones, la leyenda se retiró del campo para presenciar el encuentro.

El Olímpico Universitario recordó aquella identidad que Hugo ayudó a forjar, con sus goles y espíritu universitario que ayudar a construir la grandeza de la institución desde su debut.