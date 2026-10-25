Robert Morales abre el marcador para Pumas ante Tigres en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

El paraguayo anotó un gol clave para darle la ventaja a Pumas

Se abrió el marcador. En un partido que Pumas ha tenido controlado, pero sin la contundencia suficiente para irse al frente, hasta que el delantero paraguayo, Robert Morales cerró la pinza para poner el 1-0.

¿Cómo fue el gol de Robert Morales?

En una buena jugada entre César Huerta y Pablo Bennevendo, el lateral izquierdo mandó un buen centro raso que alcanzó los pies de Robert Morales, quien solo tuvo que empujar el balón.

Es el cuarto gol de Robert Morales en el torneo, un registro que confirma que los dos delanteros del equipo han encajado bien, pues Juninho lleva su cuenta con ocho tantos.

Robert Morales, de los favoritos de la afición

El delantero guaraní se ha convertido en uno de los favoritos de la afición, gracias a su entrega y desgaste, además de su buena asociación y capacidad de asistir a sus compañeros.

Jugadores de Pumas celebran el gol de Robert Morales ante Tigres | MEXSPORT

Por su parte, Pablo Bennevendo muestra sus mejoras en esa zona del campo, ya que el perfil que manejaba normalmente en Pumas era por derecha, pero por izquierda comienza a rendir frutos.

Pumas, con este resultado puede llevarse tres puntos importantes en búsqueda de meterse a la pelea de puestos de Liguilla, ya con un margen de error mínimo y con la localía de su lado.