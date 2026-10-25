En su regreso a Ciudad Universitaria, Guillermo Martínez fue abucheado por todo el estadio, debido a su reciente movimiento de Pumas a Tigres, que generó molestia entre la afición de los del Pedregal.
¿Por qué abuchearon a Memote Martínez en CU?
Martínez salió de Pumas, aunque el club no quería dejarlo ir. Sin embargo, el deseo del delantero era salir a Tigres para tener estabilidad en su carrera. Tras ello, la afición auriazul se sintió decepcionada.
Incluso hubo un intercambio de declaraciones entre Esteban Solari y Memote, ya que el Tano reveló que no querían que saliera, algo que no le gustó al delantero mexicano y publicó un mensaje en sus redes para responder.
La relación de la afición de Pumas con Memote
Durante su paso por Pumas, Martínez tuvo actuaciones destacables, que a pesar de no ser el delantero más letal, era arropado por los aficionados, especialmente después de su convocatoria a la Copa del Mundo 2026.
Ahora, la afición auriazul no perdonó y le hizo saber su disgusto tras la decisión que tomó de fichar por Tigres, un equipo con el que existe una rivalidad durante los últimos años.