Memote Martínez recibe abucheos por la afición universitaria en su regreso a CU

El delantero de Tigres no fue bienvenido en el Olímpico Universitario durante el encuentro de este sábado por la noche

En su regreso a Ciudad Universitaria, Guillermo Martínez fue abucheado por todo el estadio, debido a su reciente movimiento de Pumas a Tigres, que generó molestia entre la afición de los del Pedregal.

¿Por qué abuchearon a Memote Martínez en CU?

Martínez salió de Pumas, aunque el club no quería dejarlo ir. Sin embargo, el deseo del delantero era salir a Tigres para tener estabilidad en su carrera. Tras ello, la afición auriazul se sintió decepcionada.

Incluso hubo un intercambio de declaraciones entre Esteban Solari y Memote, ya que el Tano reveló que no querían que saliera, algo que no le gustó al delantero mexicano y publicó un mensaje en sus redes para responder.

La relación de la afición de Pumas con Memote

Durante su paso por Pumas, Martínez tuvo actuaciones destacables, que a pesar de no ser el delantero más letal, era arropado por los aficionados, especialmente después de su convocatoria a la Copa del Mundo 2026.

Pumas y Tigres no se hacen daño en el primer tiempo en Ciudad Universitaria | MEXSPORT