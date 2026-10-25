El 10 de Universidad Nacional quiso hacer una jugada como la leyenda auriazul, pero no lo logró

El partido entre Pumas y Tigres ya tenía un aliciente suficiente como la presencia de Hugo Sánchez en el terreno de juego; sin embargo, César Huerta trató de darle otro detalle que resaltara en el duelo: una chilena como las del exjugador homenajeado en CU.

Antes de los primeros 20 minutos, el querido jugador universitario estuvo demasiado cerca de anotar con un recurso que fue clave en la carrera de uno de los jugadores más representativos en la historia del futbol mexicano.

¿Cómo fue el intento de chilena de Huerta?

Casi media hora más tarde del homenaje presencial para Hugo Sánchez en el partido de Pumas vs Tigres, una jugada por la banda derecha muy cerca del área, desencadenó en un rebote para Uriel Antuna, quien de primera intención centró para el Chino, quien intentó hacer una chilena muy cerca de la portería rival.

Desafortunadamente para su causa, el 10 auriazul ni siquiera contactó el balón en el campo, por lo que el grito en las gradas del Olímpico Universitario se quedó en suspenso y con la ilusión de ver a uno de sus ídolos actuales con una recreación de una jugada de una de sus leyendas.

Chino Huerta en el himno universitario | Imago7

El partido en el primer tiempo se mantuvo en empate a cero goles, por lo que dicha jugada de Huerta sí habría cambiado el rumbo del partido, además considerando que los dos equipos implicados están en busca de acercarse a puestos de Liguilla y no ser eliminados prematuramente.

Pumas rinde emotivo homenaje a Hugo Sánchez

Previo al encuentro entre Pumas y Tigres en el Estadio Olímpico Universitario, el conjunto auriazul rindió un emotivo homenaje a Hugo Sánchez, una de las máximas leyendas del futbol mexicano, con motivo del 50 aniversario de su debut profesional. El histórico delantero regresó a la cancha de Ciudad Universitaria para recibir el reconocimiento de la institución que lo vio nacer como futbolista y donde comenzó a construir una trayectoria que lo llevaría a convertirse en una figura internacional.

La ceremonia comenzó con un pasillo formado por jóvenes canteranos de Pumas, quienes recibieron al llamado 'Niño de Oro' antes de que los jugadores del primer equipo entonaran el himno universitario. Mientras tanto, La Rebel desplegó un enorme telón con el nombre de Hugo Sánchez en azul y oro, provocando una ovación de los aficionados que llenaron el inmueble con el cántico de "olé, olé, olé, olé, Hugo, Hugo", en una muestra del cariño que la afición mantiene por su ídolo.

Hugo Sánchez recibiendo su homenaje por su 50 aniversario en Ciudad Universitaria | MEXSPORT