Pumas no se va satisfecho con el punto conseguido ante Tigres, pues el resultado lo aleja del objetivo de clasificar a Liguilla. Esteban Solari reconoció que al equipo le costó el tramo final del encuentro, por la carga física que tuvieron a mitad de semana.
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¿Qué dijo Solari tras el empate ante Tigres?
El Tano aseguró que al equipo le pesaron las piernas, después de tener el control durante la mayor parte del encuentro. En su análisis, Tigres solo tuvo una acción para empatar el partido, algo que es responsabilidad de ellos para evitarlo.
Después, cuando nos igualaron, nos pasa que nos llegan una vez y nos empatan; la jugada de Tigres es la primera clara del partido y nos hacen el gol. Ahí nos costó. Nos costó. Ellos generaron después de esa opción tres o cuatro jugadas muy claras también de gol, y no pudimos sostener el ritmo del partido. Tuvimos algunas oportunidades pero no fueron suficientemente buenas. Pienso que hoy nos pesó, nos pesaron las piernas de jugar hace dos días en Torreón con un hombre menos durante cien minutos; eso no es una excusa, es una realidad, por eso los cambios de los jugadores y que esos últimos 15 minutos no nos vimos como nos tenemos que ver.
Mi vaso está medio lleno y somos el equipo de los primeros 75 minutos que dominó a un gran rival como Tigres con opciones de gol. Lamentablemente no se convierten en los puntos que necesitamos y la contundencia es una cosa, lo del arco en cero al ponernos en ventaja también es otra cosa que tenemos que revisar
Solari alaba a Hugo Sánchez
Sobre Hugo Sánchez, Solari no tiene otra opinión mas que decir que es historia de Pumas y México, además de recordar que coincidió con él por un año en Almería, donde pudo darse cuenta que es una persona inspiradora y que sabe que la plantilla actual tiene que honrarlo.
Hugo es historia pura de este club y de este país, que le den un homenaje por todos esos años de su debut es algo que nos enorgullece a todos porque es hasta identidad de este club y lo tiene más que merecido. Nosotros lo que tenemos que hacer es honrar ese legado, ese sentido de pertenencia de personas como él, y empezar a armar nuestra propia historia para que este club tenga lo que se merece. Tuve la oportunidad de que me dirijan en Almería durante un año y conversamos; qué voy a decir, es una persona que inspira. Creo que tiene valores que cualquier equipo que quiera ser ganador tiene que tener, como ser una persona que cree mucho en el mismo.
Y creo que eso es algo que a nosotros los universitarios nos marca y que tenemos que tener en el futuro para poder lograr los objetivos que tenemos y llevar este club a donde pensamos que se merece. Entonces, estoy muy contento por él y ojalá que haya disfrutado este gran homenaje que le dio la gente, que también vino en gran cantidad y se brindó. Así que nada, felicitarlo a él de parte mía y de parte de toda la institución, y nosotros, como dije antes, crear nuestra propia historia también para que este club esté donde se merece estar