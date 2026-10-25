Hugo es historia pura de este club y de este país, que le den un homenaje por todos esos años de su debut es algo que nos enorgullece a todos porque es hasta identidad de este club y lo tiene más que merecido. Nosotros lo que tenemos que hacer es honrar ese legado, ese sentido de pertenencia de personas como él, y empezar a armar nuestra propia historia para que este club tenga lo que se merece. Tuve la oportunidad de que me dirijan en Almería durante un año y conversamos; qué voy a decir, es una persona que inspira. Creo que tiene valores que cualquier equipo que quiera ser ganador tiene que tener, como ser una persona que cree mucho en el mismo.