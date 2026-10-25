América atraviesa uno de sus mejores momentos ofensivos del Apertura 2026 y ahora tiene un nuevo objetivo, como lo es alcanzar su récord de goles en un torneo corto. Con 32 tantos en el campeonato, las Águilas están a seis de igualar la marca de 38, por lo que su próximo compromiso ante Pachuca será una nueva oportunidad para acercarse a la cifra histórica.
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El conjunto dirigido por Guillermo Almada llega impulsado por dos goleadas consecutivas como visitante, debido a que venció 5-3 a León y después 5-2 al Atlas. Con esos resultados, el equipo azulcrema registró diez anotaciones en dos partidos fuera de casa, una marca inédita en la historia de la institución.
Además, América acumula tres visitas consecutivas con cuatro o más goles, luego del triunfo 4-2 ante Necaxa. Esta contundencia lo consolidó como la mejor ofensiva del Apertura 2026.
¿A quiénes les ha marcado América?
Las Águilas repartieron sus 32 goles entre 12 rivales. León y Atlas son los equipos que más sufrieron su poder ofensivo, con cinco anotaciones recibidas cada uno. Necaxa aparece después, con cuatro tantos azulcremas.
Santos Laguna, Atlético de San Luis y Cruz Azul recibieron tres goles cada uno, mientras que América anotó dos ante Juárez, Puebla y Chivas. Finalmente, Querétaro, Atlante y Monterrey recibieron una anotación por parte del equipo de Coapa.
Pachuca, la siguiente prueba
Con cinco partidos todavía por disputar, América necesita mantener su ritmo goleador para alcanzar los 38 tantos. El duelo frente a Pachuca representa una nueva oportunidad para ampliar su registro y acercarse a una marca que podría convertir al equipo de Almada en protagonista de una campaña histórica.