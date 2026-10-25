El equipo de Guillermo Almada suma 32 anotaciones y está a seis de igualar la marca de 38 goles en un torneo corto

América atraviesa uno de sus mejores momentos ofensivos del Apertura 2026 y ahora tiene un nuevo objetivo, como lo es alcanzar su récord de goles en un torneo corto. Con 32 tantos en el campeonato, las Águilas están a seis de igualar la marca de 38, por lo que su próximo compromiso ante Pachuca será una nueva oportunidad para acercarse a la cifra histórica.

El conjunto dirigido por Guillermo Almada llega impulsado por dos goleadas consecutivas como visitante, debido a que venció 5-3 a León y después 5-2 al Atlas. Con esos resultados, el equipo azulcrema registró diez anotaciones en dos partidos fuera de casa, una marca inédita en la historia de la institución.

Además, América acumula tres visitas consecutivas con cuatro o más goles, luego del triunfo 4-2 ante Necaxa. Esta contundencia lo consolidó como la mejor ofensiva del Apertura 2026.

Alejandro Zendejas, jugador del América, saliendo de cambio ante Atlas | MEXSPORT

¿A quiénes les ha marcado América?

Las Águilas repartieron sus 32 goles entre 12 rivales. León y Atlas son los equipos que más sufrieron su poder ofensivo, con cinco anotaciones recibidas cada uno. Necaxa aparece después, con cuatro tantos azulcremas.

Santos Laguna, Atlético de San Luis y Cruz Azul recibieron tres goles cada uno, mientras que América anotó dos ante Juárez, Puebla y Chivas. Finalmente, Querétaro, Atlante y Monterrey recibieron una anotación por parte del equipo de Coapa.

Salomón Rondón en celebración con Pachuca en la Liga MX | IMAGO 7

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