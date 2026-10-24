Dónde ver América vs Pachuca: Horario y canales de transmisión de la Jornada 14 Apertura 2026

Las Águilas reciben a los Tuzos en busca de afianzar el liderato general y mantener su cuota goleadora rumbo a la Liguilla

América busca consolidar su gran momento en el torneo local este domingo 25 de octubre a las 19:05 horas (Tiempo del Centro de México) cuando enfrenten a Pachuca en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, compromiso que podrás ver en vivo y gratis por televisión abierta en Canal 5, además de TUDN, ViX Premium y Layv Time.

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El conjunto azulcrema se presenta como el flamante líder de la competencia tras cosechar dos victorias consecutivas con 10 goles marcados en sus últimos dos partidos, mientras que los hidalguenses llegan urgidos de tres puntos para mantener vivas sus esperanzas de liguilla.

¿Cómo llegan América y Pachuca a la Jornada 14?

El cuadro de Coapa lidera el campeonato con 27 unidades y ostenta el ataque más poderoso del certamen con 32 goles anotados. Preserva un saldo invicto jugando en calidad de local con tres triunfos y dos empates.

Alejandro Zendejas, jugador del América, en partido ante Atlas | MEXSPORT

Los Tuzos se ubican en la parte baja de la tabla con 13 puntos y arrastran tres derrotas consecutivas. Pese a sumar 20 goles producidos, los desajustes defensivos han castigado al equipo en sus últimos cinco compromisos.

Salomón Rondón en celebración con Pachuca en la Liga MX | IMAGO 7

¿Dónde ver y a qué hora juega América vs Pachuca?