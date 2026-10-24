El Apertura 2026 continúa sus acciones con tres partidos de Jornada 14

La actividad del Apertura 2026 de la Liga MX continúa. Luego de un emocionante viernes con el empate entre los Rayos del Necaxa y los Bravos de Juárez, y la victoria como visitante del Atlético de San Luis sobre Atlante en el Estadio Banorte, el campeonato y su fecha 14 continúan el sábado.

Podría interesarte Futbol VIDEO: Jugador del Tepatitlán agrede a árbitra tras ser expulsado en la Liga de Expansión

¿Qué partidos se jugarán?

La actividad sabatina comienza con bombo y platillo, pues los Esmeraldas de León recibirán a los Diablos Rojos del Toluca, juego que tiene sabor a Liguilla y que además será importante para el futuro de la tabla general.

Un par de horas más tarde comenzará el duelo entre los equipos del norte y dos de los cuatro grandes. b recibirá a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Estadio BBVA, otro partido que podría mover las piezas en la parte alta de la tabla.

Chivas vence a Necaxa por la mínima en casa | X: @Chivas

Finalmente, los Tigres de Victor Manuel Vucetich tendrán que matar o morir en su visita a la CDMX, esto cuando se midan ante los Pumas de la UNAM, partido que además de ser fundamental para el cierre del torneo también tendrá su momento emotivo cuando Hugo Sánchez tenga su homenaje por sus 50 años.

León vs Toluca - 17:00 (hora centro de México) - FOX

Monterrey vs Chivas - 19:00 (hora centro de México) - TUDN, VIX

Pumas vs Tigres - 21:00 (hora centro de México) - TUDN

Toluca se perfila como el máximo candidato a ser campeón según Statiskicks | Imago7

¿Cómo marcha la tabla general del Apertura 2026?

Con 13 fechas concluidas y un par de duelos pendientes, las Águilas del América dominan el campeonato mexicano, teniendo como más cercanos perseguidores a la Máquina de Cruz Azul y a las Chivas. El resto de la Liguilla está conformado por Toluca, León, Atlas, Monterrey y Querétaro.

Puesto más abajo del lugar ocho, Santos Laguna, Xolos de Tijuana, Atlético de San Luis y Pumas aún sueña con poder llegar hasta el segundo torneo del Apertura 2026, meta que si bien no es imposible será sumamente complicada y que tendrá que empezar desde esta fecha 14.