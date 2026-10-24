Mejía celebra el cambio de rumbo de San Luis y la consistencia conseguida en la recta final del torneo

El Atlético de San Luis atraviesa un momento positivo y su entrenador, Diego Mejía, destacó la paciencia de la institución, la confianza en el proyecto y la transformación que ha tenido el equipo, que ahora pelea por mantenerse en la contienda por la clasificación.

“Se define en una palabra: proyecto. Atlético de San Luis creyó en mí para comandar esto y tuvieron la paciencia. Sabían de la capacidad del cuerpo técnico, de la capacidad que tenía el plantel”, expresó.

Mejía se mostró ilusionado con la consistencia que ha conseguido el equipo y con la manera en que logró darle la vuelta a un panorama adverso.

“La verdad que me ilusiona la consistencia que hemos tenido, cómo le hemos dado vuelta a la situación y al final todo esto es de los jugadores. Se está armando una bonita familia. Todos los jugadores saben a lo que juegan y la competencia interna está buenísima”, señaló.

Diego Mejía director técnico de Atlético San Luis | IMAGO 7

El entrenador también reconoció el mérito de sus dirigidos, quienes después de sumar tres torneos en los que les costó encontrar resultados, ahora han conseguido recuperar la confianza y mostrar una mejor versión dentro del terreno de juego.

“Estoy muy contento sobre todo por ellos, porque ya habían sumado tres torneos donde les estaba costando mucho. Lo merecen porque son grandísimos jugadores y hoy se atreven”, agregó.

San Luis busca consolidar su buen momento

“Creo que hicimos durante prácticamente todo el partido lo que queríamos. Tuvimos el control durante mucho tiempo. Salíamos con mucha claridad, encontrábamos espacios con mucha claridad”, comentó.

Benjamín Galdames, jugador del Atlético de San Luis, celebrando gol vs Atlante | IMAGO7