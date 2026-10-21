Atlético de San Luis investigará agresiones contra aficionado de Gallos durante el Clásico de la 57

Fuentes al interior de la directiva potosina confirmaron que el club analizará los hechos ocurridos en el Alfonso Lastras Ramírez, donde un seguidor queretano recibió agresiones de otros aficionados

Atlético de San Luis abrirá una investigación para esclarecer las agresiones registradas durante el Clásico de la 57, luego de que se difundiera un video en el que se observa cómo arrojan un vaso de cerveza contra un aficionado de Gallos Blancos de Querétaro en las gradas del estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Fuentes al interior de la directiva potosina confirmaron que el club revisará lo sucedido para determinar las responsabilidades correspondientes y establecer posibles sanciones contra quienes hayan participado en los hechos.

El altercado se produjo cuando el seguidor queretano, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, comenzó a confrontar verbalmente a aficionados que se encontraban cerca de su asiento. La situación escaló hasta derivar en un intercambio de insultos y algunos golpes, por lo que elementos de seguridad privada intervinieron para retirarlo del inmueble.

Fachada del estadio de Atlético San Luis | IMAGO 7

Sin embargo, la situación quedó registrada parcialmente en imágenes que circularon en redes sociales, donde se aprecia el momento en que un vaso de cerveza es lanzado contra el aficionado visitante, lo que generó cuestionamientos sobre el comportamiento de algunos asistentes durante el encuentro.

Aunque el personal de seguridad intervino para retirar al seguidor de Gallos, Atlético de San Luis buscará esclarecer lo ocurrido y determinar si existen elementos para sancionar a los involucrados.

Grupo de animación de Atlético San Luis durante el partido contra los Gallos Blancos de Querétaro | IMAGO 7

De acuerdo con las fuentes consultadas, el club está en disposición de actuar conforme a los resultados de la revisión, por lo que en los próximos días podría darse a conocer una resolución sobre el caso.

Cabe destacar que a pesar de qué no se presentó algún grupo animación en el Estadio de Alfonso Lastras Ramírez, por parte de Qro, La, directiva del conjunto, potosino permitió el acceso de aficionados a los Gallos blancos.