El conjunto potosino comenzará la construcción de su ciudad deportiva en 2027

El Estadio Alfonso Lastras Ramírez cambiará de manos. La familia Payán concretará en los próximos días la venta del inmueble potosino, que pasará a formar parte de los activos del Atlético de San Luis, de acuerdo con información de fuentes cercanas a la operación.

La transacción permitirá a la familia Payán incrementar su participación accionaria en la sociedad que mantiene con el Atlético de Madrid para el desarrollo del proyecto futbolístico en San Luis Potosí. De esta manera, la operación no solo representa un movimiento en el patrimonio del club, sino también un ajuste en la estructura de participación de los socios.

Grupo de animación de Atlético San Luis durante el partido contra los Gallos Blancos de Querétaro | IMAGO 7

La operación recibió la aprobación de Apollo Global Management, firma que cuenta con una participación del 55 por ciento en el Atlético de Madrid. La autorización de la transacción busca dar continuidad al proyecto del conjunto colchonero en el futbol mexicano y fortalecer su estructura financiera y deportiva.

En 2017, cuando la familia Payán y el Atlético de Madrid establecieron su sociedad para operar la franquicia potosina, se acordó que el Estadio Alfonso Lastras Ramírez sería utilizado por el equipo bajo la figura de comodato durante un periodo de 20 años. Con la nueva negociación, el inmueble dejará ese esquema para incorporarse a los activos del Atlético de San Luis.

Tifo de la afición de Atlético de San Luis en contra de Querétaro | MEXSPORT

Ciudad deportiva del Atlético San Luis arrancará en febrero de 2027

La construcción de la nueva Ciudad Deportiva del Atlético de San Luis también forma parte de los proyectos de inversión de la institución. Sin embargo, el inicio de las obras sufrió un retraso significativo tras los movimientos financieros relacionados con Apollo Global Management, que adquirió una participación del 55 por ciento en el Atlético de Madrid a finales de 2025.

Después de casi dos años de demora, se contempla que los trabajos comiencen en febrero de 2027.

Atlético de San Luis y Querétaro enfrentándose en la Jornada 13 del Apertura 2026 | IMAGO7

La inversión destinada a la nueva Ciudad Deportiva representará una apuesta importante para el Atlético de Madrid en México. De acuerdo con la información disponible, el presupuesto del proyecto ya fue aprobado por el consejo en el que participan representantes de Apollo y del club español, además de contemplar los recursos destinados por el propio Atlético de San Luis.