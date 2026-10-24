La apelación de Pumas procedió y Nathan Silva podrá ser tomado en cuenta ante los Tigres; este hecho desató la polémica con un comentario en redes sociales por parte de David Faitelson que terminó por ser respondido con una dura crítica de Fernando "El Cantante" Guerrero.
Ya hay sanción para el preparador físico de Pumas inmiscuido en el problema ante Santos
¿Qué sucedió?
A través de X, el periodista lanzó: Procede la apelación de Pumas… Lo que no procede es que las decisiones de unos inútiles haya arruinado el juego y afectado al resultado…"
Dicho comentario fue contestado por parte de El Cantante: "Solo porque es hombre el árbitro te atreves a darle ese descalificativo David? Increíble...", catapultó el exárbitro.
¿Cuál fue la polémica entre Santos vs Pumas que generó el enojo de Faitelson?
La polémica fue la expulsión de Nathan Silva ante Santos, por un empujón en el área que fue considerado suficiente para señalar penalti y mostrar la tarjeta roja. La molestia de Pumas fue evidente y la apelación procedió.
No corría ni el minuto (55 segundos) de partido cuando Nathan Silva intentó marcar a Ezequiel Bullaude, pero con un movimiento del brazo provocó el penalti que Eduardo Aguirre se encargó de convertir para adelantar a Santos.
Horas más tarde, la Comisión Disciplinaria revocó la sanción debido a que la jugada no era manifiesta de gol, por lo que no era acreedora a una tarjeta roja; sin embargo, repercutió en el trámite del partido y del resultado.
Con esto los Pumas se quedó con uno menos desde muy temprano, además del penalti que lo puso abajo en el marcador. Este panorama complicó la presentado por los Universitarios.
Finalmente, Santos venció 2-0 a Pumas con dos penaltis a favor, además de estar con un jugador más por casi los 90 minutos de partido. Los Guerreros consiguieron su sexto triunfo consecutivo dejando un nuevo récord de victorias consecutivas en su historia.