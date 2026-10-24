Yan Diomande pudo jugar en el futbol mexicano: esta fue la insólita razón por la cual no fichó con Cancún FC

El ahora jugador del Real Madrid estuvo a nada de llegar a la Liga de Expansión MX

Yan Diomande, actual figura del Real Madrid y mundialista en Norteamérica 2026, tuvo una posibilidad que lo habría acercado a las canchas mexicanas. En 2022, cuando apenas tenía 15 años, el atacante marfileño estuvo en el radar de Cancún FC, equipo de la Liga de Expansión MX que buscaba incorporar jóvenes con potencial; pero un pequeño detalle.

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El interés surgió durante la etapa en la que Blue Crow Sports Group impulsaba su proyecto deportivo alrededor del equipo de la Liga de Expansión MX. El conglomerado buscaba detectar talento joven que pudiera desarrollarse dentro de su estructura y, posteriormente, aspirar a oportunidades en mercados de mayor nivel. @realmadrid

Yan Diomande en un juego con el Real Madrid | realmadrid.com

¿Qué sucedió con su fichaje caído?

Diomande encajaba en ese perfil por sus condiciones futbolísticas y la posibilidad de construir una carrera internacional desde una edad temprana. La operación no se quedó únicamente en un acercamiento inicial. De acuerdo con los reportes sobre aquella negociación, las partes lograron avanzar hasta alcanzar un entendimiento para concretar su incorporación.

Sin embargo, cuando parecía que el movimiento podía hacerse realidad, surgieron dificultades administrativas relacionadas con los documentos necesarios para completar el proceso, lo que terminó frenando su llegada a México. Finalmente, un problema con la documentación impidió que el futbolista llegara al balompié nacional.

Jugadores del Cancún FC en la Liga de Expansión MX | IMAGO7

La falta de solución a esos trámites provocó que la oportunidad se desvaneciera y que el futuro del joven marfileño tomara una dirección distinta. Después de aquella negociación fallida, Diomande continuó su recorrido fuera de México, con etapas de formación vinculadas a Dubái y Estados Unidos.

La carrera de Diomande continúo

Su camino hasta el futbol profesional europeo no fue inmediato: necesitó encontrar las condiciones adecuadas para seguir creciendo y abrirse paso en un entorno cada vez más competitivo.

Su progresión lo llevó al Leganés de España, donde tuvo la oportunidad de continuar su desarrollo y acercarse al máximo nivel del futbol español. La evolución del marfileño confirmó que su carrera tenía margen para seguir creciendo después de aquellos primeros años en los que Cancún FC intentó incorporarlo.

Posteriormente, el Leipzig lo fichó gracias a sus condiciones y le permitió competir en la Bundesliga, un escenario que contribuyó a incrementar su proyección internacional. Sus actuaciones despertaron el interés de clubes importantes que fue catapultada tras el Mundial 2026 al convertirse en el fichaje más caro del Real Madrid.