Fans United
Futbol Nacional
Selección Mexicana
Futbol Internacional
Opinión
Video
Otros Deportes
Fans United
ContraPARTIDOS
Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!

Sigue al CF America vs Pachuca en vivo

Liga MXEstadio Banorte (Coloso de Santa Ursula)
CF AmericaCF America
---
No iniciado
PachucaPachuca
ResumenCobertura En Vivo

América vs Pachuca EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado

América vs Pachuca EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado
Mauricio Abner Díaz Valdivia
15:39 - 25 de octubre de 2026

Actualizado a 16:37 - 25 de octubre de 2026

Los Azulcremas buscan consolidarse en el liderato rumbo a la Liguilla

Filtrar por:

¿En qué Estadio se jugará el América vs Pachuca?

Panorámica del Estadio Banorte, previo a un partido | IMAGO7
Panorámica del Estadio Banorte, previo a un partido | IMAGO7

América se presenta como el flamante líder de la competencia tras cosechar dos victorias consecutivas con 10 goles marcados en sus últimos dos partidos, mientras que los hidalguenses llegan urgidos de tres puntos para mantener vivas sus esperanzas de Liguilla.

Los dirigidos por Guillermo Almada lidera el campeonato con 27 unidades y ostenta el ataque más poderoso del certamen con 32 goles anotados; sin embargo, tras el desarrollo de esta jornada Chivas empiezan a presionar.

Los capitalinos tiene un saldo invicto jugando en calidad de local con tres triunfos y dos empates; ante Pachuca buscará extender ese buen momento hacia la Liguilla.

Mientras tanto, los Tuzos se ubican en la parte baja de la tabla con 13 puntos y arrastran tres derrotas consecutivas. Pese a sumar 20 goles producidos, los desajustes defensivos han castigado al equipo en sus últimos cinco compromisos.