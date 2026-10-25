América vs Pachuca EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado

América se presenta como el flamante líder de la competencia tras cosechar dos victorias consecutivas con 10 goles marcados en sus últimos dos partidos, mientras que los hidalguenses llegan urgidos de tres puntos para mantener vivas sus esperanzas de Liguilla.

Los dirigidos por Guillermo Almada lidera el campeonato con 27 unidades y ostenta el ataque más poderoso del certamen con 32 goles anotados; sin embargo, tras el desarrollo de esta jornada Chivas empiezan a presionar.

Los capitalinos tiene un saldo invicto jugando en calidad de local con tres triunfos y dos empates; ante Pachuca buscará extender ese buen momento hacia la Liguilla.