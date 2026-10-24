América, a cinco triunfos del récord de puntos de Cruz Azul en torneos cortos

El equipo de Guillermo Almada suma 27 unidades y tiene cinco partidos por disputar en el Apertura 2026

América tiene un nuevo objetivo en la recta final del torneo, debido a que las Águilas marchan como líderes generales con 27 puntos y aspiran a igualar el récord de unidades en torneos cortos de 17 jornadas, que pertenece a Cruz Azul, con las 42 que consiguió en el Apertura 2024.

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El conjunto azulcrema suma ocho victorias, tres empates y una derrota en sus primeros 12 encuentros, además de una diferencia de goles de +16. Con cinco compromisos todavía por disputar, el equipo dirigido por Guillermo Almada depende de sus resultados para alcanzar la marca.

Para llegar a los 42 puntos, América necesita ganar sus cinco partidos restantes, una tarea que lo obligaría a cerrar la fase regular con paso perfecto. Sus próximos rivales serán Pachuca, Tijuana, Toluca, Pumas y Tigres, por lo que tendrá una recta final exigente para alcanzar el objetivo.

Kevin Álvarez y Brian Rodríguez, jugadores del América, en festejo de gol | MEXSPORT

América busca superar su propia historia

Aunque Cruz Azul posee el récord de puntos en torneos cortos con el formato actual de 17 jornadas, América conserva la mejor marca en una fase regular de torneo corto bajo un calendario más extenso.

En el Apertura 2002, las Águilas alcanzaron las 43 unidades, pero lo hicieron en un campeonato de 19 jornadas, cuando participaban 20 equipos. Por ello, la marca no es directamente comparable con los 42 puntos de Cruz Azul en el Apertura 2024.

Ahora, el equipo de Coapa tiene la posibilidad de igualar el registro cementero y, si consigue los cinco triunfos restantes, terminar con 42 unidades. Para superar esa cifra necesitaría un escenario distinto, pues actualmente suma 27 puntos y solo quedan 15 en disputa.

Guillermo Almada durante el juego ante Necaxa de Jornada 10 del Apertura 2026 | MEXSPORT