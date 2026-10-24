¡La Máquina de la gente! Cruz Azul regresó a Ciudad Cooperativa y la afición los respalda

El entrenamiento en el Estadio Refundación fue todo un éxito, con la presencia de alrededor de cuatro mil aficionados

Cruz Azul volvió a Ciudad Cooperativa Hidalgo y lo hizo con el respaldo de su gente. La mañana de este sábado, La Máquina realizó su entrenamiento en el Estadio Refundación, donde alrededor de cuatro mil aficionados se dieron cita para acompañar al equipo en su preparación rumbo al partido ante Querétaro.

El único ausente fue Willer Ditta, quien continúa con inflamación en el tobillo y no participó en la sesión. Por su parte, José Paradela y Ralph Orquin entrenaron al parejo de sus compañeros.

Jesús Orozco Chiquete, jugador de Cruz Azul, en entrenamiento | @CruzAzul

Afición de Cruz Azul respalda a Joel Huiqui

La afición también aprovechó la ocasión para mostrar su respaldo a Joel Huiqui, con banderas en las que aparecía el entrenador celeste, quien recibió muestras de cariño durante la práctica.

Entre los jugadores más ovacionados estuvieron Erik Lira, Charly Rodríguez y Carlos Rotondi, quienes recibieron el reconocimiento de los seguidores presentes en el recinto.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, en entrenamiento | @CruzAzul

Afición convivió con jugadores de Cruz Azul

La jornada permitió que los aficionados disfrutaran de una convivencia cercana con La Máquina, que volvió a abrir las puertas de Ciudad Cooperativa para compartir un entrenamiento con su gente.

Cruz Azul cerró así su preparación en un ambiente de fiesta y apoyo, antes de enfrentar este domingo a Querétaro, en busca de mantener el buen paso en el torneo.