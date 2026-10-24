¿Dónde ver Querétaro vs Cruz Azul? Canales y hora del partido de la Jornada 14 de Liga MX

La Máquina busca acechar el liderato del América

El Estadio La Corregidora será el escenario de un enfrentamiento atractivo en la Jornada 14 del Apertura 2026, cuando Querétaro reciba a Cruz Azul este 25 de octubre en punto de las 19:00hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de FOX One.

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¿Cómo llegan?

La Máquina llega ubicada en el tercer puesto de la clasificación con 23 puntos, mientras que los Gallos Blancos ocupan la octava posición con 20 unidades, una diferencia de apenas tres puntos que le añade importancia al compromiso.

El conjunto cementero visita a los Gallos con la intención de prolongar su buen momento y mantenerse entre los principales protagonistas del torneo. Los dirigidos por Joel Huiqui vienen de conseguir una victoria por 2-1 frente a Pachuca.

Andrés Montaño y jugadores de Cruz Azul, en festejo de gol, ante Pachuca | IMAGO7

Previamente, Cruz Azul había goleado 5-0 a FC Juárez, por lo que buscará mantener la contundencia ofensiva que mostró en esos dos compromisos consecutivos para seguir escalando en la parte alta de la clasificación.

Del otro lado, Querétaro atraviesa una etapa complicada después de sufrir dos derrotas consecutivas. Los Gallos Blancos cayeron 5-0 ante Santos Laguna y posteriormente perdieron 2-1 frente al Atlético de San Luis, resultados que frenaron su avance en la clasificación.

Pese a conservar el octavo lugar con 20 puntos, el equipo queretano necesita recuperar solidez y reencontrarse con su mejor versión para no comprometer su posición en la lucha por la Liguilla.

Atlético de San Luis y Querétaro enfrentándose en la Jornada 13 del Apertura 2026 | IMAGO7

Antecedentes entre Querétaro y Cruz Azul

En cuanto a los enfrentamientos directos, Cruz Azul cuenta con números favorables en los últimos años. En sus diez duelos más recientes frente a los Gallos Blancos, el conjunto celeste registra seis victorias, tres empates y una derrota, con 17 goles anotados y 10 recibidos.

Además, los cementeros acumulan cinco partidos consecutivos sin perder en el Estadio La Corregidora, con un balance de tres triunfos y dos igualadas desde su última derrota en ese escenario, registrada en agosto de 2020.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se produjo en el Clausura 2026, cuando Querétaro y Cruz Azul empataron 1-1 en La Corregidora. Antes de ese resultado, igualaron 2-2 en el Apertura 2025, mientras que en el Clausura 2025 los celestes se impusieron por 1-0.

Jugadores de Cruz Azul en festejo de gol con Gabriel 'Toro' Fernández | IMAGO 7

Fecha: 25 de octubre

Hora: 19:00

Transmisión: FOX One