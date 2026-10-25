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Liga MX•Estadio Corregidora
Querétaro vs Cruz Azul EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado
Emiliano Cárdenas
15:46 - 25 de octubre de 2026
Actualizado a 15:47 - 25 de octubre de 2026
La Máquina busca acechar el liderato del América
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El Estadio La Corregidora será el escenario de un enfrentamiento atractivo en la Jornada 14 del Apertura 2026, cuando Querétaro reciba a Cruz Azul este 25 de octubre en punto de las 19:00hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de FOX One.
La Máquina llega ubicada en el tercer puesto de la clasificación con 23 puntos, mientras que los Gallos Blancos ocupan la octava posición con 20 unidades, una diferencia de apenas tres puntos que le añade importancia al compromiso.