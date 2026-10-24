Andrés Gudiño sueña con vestir la playera de la Selección Mexicana; esto fue lo que dijo

El portero de la Máquina de Cruz Azul aseguró que trabaja al máximo de ser convocado por Rafael Márquez

Andrés Gudiño no pierde de vista la posibilidad de vestir la camiseta de la Selección Mexicana. El guardameta de Cruz Azul atraviesa un momento importante en su carrera, pero tiene claro que debe mantener los pies sobre la tierra y continuar trabajando para que las oportunidades lleguen.

Aunque no ha tenido acercamientos por parte del combinado nacional, el arquero celeste dejó abierta la posibilidad de recibir una convocatoria, consciente de que su rendimiento con La Máquina será fundamental para aspirar a ese objetivo.

Ya veremos, vamos paso a paso, hasta el momento no se han acercado. Uno tiene que hacer su trabajo. Al final, yo tengo los pies en la tierra, esto es paso a paso, no demos pasos agigantados, vayamos poco a poco”, expresó.

Andrés Gudiño, arquero de Cruz Azul, en festejo ante Pachuca | IMAGO7

El arquero consideró que cualquiera de los tres porteros del plantel tiene las condiciones necesarias para defender el arco celeste, por lo que respaldarán la determinación que tome el cuerpo técnico.

Ya veremos, esa es una decisión de nuestro DT. La decisión que tome, cualquiera de los tres porteros estamos capacitados y listos para poder defender el arco”, señaló.

Andrés Gudiño y Luis Fuente, de Cruz Azul y Atlante | IMAGO7

Sobre el manejo de la competencia, Gudiño fue contundente al reconocer la autoridad del estratega y la importancia de respetar sus decisiones.

Al final, Joel es nuestro entrenador y creo que es el responsable de tomar las decisiones. Nosotros las respaldamos y también las respetamos”, agregó.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, ante Pumas | IMAGO7

Finalmente, el guardameta destacó la unión que existe dentro del vestidor celeste y dejó claro que el objetivo principal es cerrar de la mejor manera la fase regular, sumar la mayor cantidad de puntos posible y llegar fortalecidos a la Liguilla.

Queremos cerrar bien la fase regular, hacer los más puntos posibles y poder entrar a la Liguilla de la mejor manera. Somos un gran equipo, tenemos un gran vestidor, estamos unidos”, concluyó.