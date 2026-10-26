¡América no pudo con Pachuca! Los Tuzos arruinan el homenaje a Ochoa

Pachuca se va adelante en el marcador con un golazo de Idrissi | MexSport

Con una actuación destacada de Carlos Moreno, Pachuca se lleva la victoria en el Banorte

La fiesta por el homenaje a Guillermo Ochoa no tuvo el desenlace esperado para el América, debido a que en el duelo correspondiente a la Jornada 14, las Águilas recibieron al Pachuca en el Estadio Banorte, en una noche especial para el histórico guardameta, pero los Tuzos aprovecharon sus oportunidades para complicarle el partido al conjunto azulcrema.

Las Águilas una vez más no pueden con los Tuzos

El equipo hidalguense pegó primero al minuto 11, cuando Alan Bautista aprovechó un error de Érick ‘Chiquito’ Sánchez. El balón quedó en los pies del mediocampista, quien sacó un potente disparo desde la media luna para vencer a Luis Ángel Malagón y colocar el 1-0.

Pachuca estuvo cerca de ampliar su ventaja cuando el árbitro señaló un penalti por una acción sobre Jorge Berlanga; sin embargo, después de revisar la jugada en el VAR, el silbante rectificó su decisión al considerar que Malagón había contactado primero el balón, por lo que dejó sin efecto la pena máxima.

América reaccionó y comenzó a generar peligro sobre la portería defendida por Carlos Moreno. Antes del descanso, las Águilas presionaron en busca del empate, pero no consiguieron concretar sus oportunidades.

Jugada del posible penal en favor de Pachuca ante América | MexSport

Henry Martín empata, pero Idrissi responde

Apenas iniciado el segundo tiempo, América encontró la igualdad. Al minuto 46, Brian Rodríguez recibió una pelota a profundidad y mandó un centro que Henry Martín conectó con el pecho para marcar el 1-1.

Sin embargo, la alegría azulcrema duró poco. Al 71, Salomón Rondón participó en la jugada ofensiva y habilitó a Oussama Idrissi, quien sacó un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo, imposible para Malagón.

El golazo del neerlandés naturalizado marroquí devolvió la ventaja a los Tuzos y silenció momentáneamente al Estadio Banorte.

Golazo de Idrissi para poner al frente a los Tuzos ante América | MexSport