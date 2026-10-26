El futbolista protagonizó un momento de tensión al cubrirse la boca al discutir con jugadores Tuzos, no recibió la tarjeta roja, pese a la Ley Prestianni

La polémica se hizo presente durante la revisión de una posible falta de Luis Ángel Malagón sobre un futbolista del Pachuca. Mientras el árbitro analizaba la jugada, Carlos Álvarez se acercó a jugadores del conjunto hidalguense para confrontarlos y se cubrió la boca durante la discusión, una acción que generó cuestionamientos por la posibilidad de que hubiera incurrido en una conducta sancionable.

El futbolista no fue expulsado por el silbante, por lo que la escena abrió el debate sobre el criterio arbitral y la aplicación de las reglas en este tipo de situaciones. El momento ocurrió mientras se determinaba si el contacto de Malagón debía señalarse como penalti.

Penal no marcado para el Pachuca

Otra polémica pasó antes de ese acontecimiento cuando el árbitro señaló la pena máxima tras una acción sobre el defensor tuzo Berlanga, pero, después de acudir al VAR, rectificó su decisión al determinar que Luis Ángel Malagón había contactado primero el balón.

La jugada ocurrió alrededor del minuto 21, cuando el guardameta americanista salió a disputar la pelota y se produjo el contacto con el futbolista de Pachuca. En primera instancia, el silbante consideró que existía una infracción y señaló el manchón penal.

Sin embargo, la revisión en el monitor modificó el rumbo de la acción. Tras analizar las imágenes, el árbitro concluyó que Malagón tocó primero el esférico, por lo que decidió echar para atrás su marcación y dejó sin efecto el penalti a favor de los visitantes.