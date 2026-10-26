Scarlett Camberos y Ángel Villacampa viajan a Londres para representar al América en la Gala del Balón de Oro

La delantera estrella y el director técnico de las Águilas emprendieron el viaje a Inglaterra para la histórica ceremonia

El orgullo del americanismo traspasa fronteras. La tarde del domingo 25 de octubre, Scarlett Camberos y Ángel Villacampa tomaron un vuelo en el AICM con destino a Londres, Inglaterra, ciudad que albergará por primera vez la prestigiosa gala del Balón de Oro.

La atacante estrella y el estratega español representan la delegación oficial del Club América Femenil, institución que presume nominaciones de alto perfil tanto en el apartado individual como en el colectivo dentro de la élite mundial del balompié rosa.

Previo a abordar el avión, el club compartió un emotivo video en redes sociales donde la futbolista y el técnico agradecieron el respaldo incondicional de la afición tras ser contemplados en las categorías de Mejor Futbolista del Año (para Camberos) y Mejor Equipo Femenil del Año para la escuadra de Coapa.

¿Cuándo es la Gala del Balón de Oro y dónde ver a Scarlett Camberos en vivo?

La delegación azulcrema arribará a suelo británico en las últimas horas del domingo para quedar concentrada de cara a la ceremonia oficial.

Ángel Villacampa, entrenador del América Femenil | MEXSPORT