¿Cuántos votos lleva la mexicana Scarlett Camberos por el Balón de Oro?

La futbolista mexicana figura en el puesto 29 de 30 nominadas sin registrar puntos

A escasos días de la entrega del Balón de Oro Femenino 2026, el panorama luctuoso y competitivo para Scarlett Camberos luce complejo tras revelarse los resultados del sondeo hipotético realizado por el medio internacional The Athletic. De acuerdo con las votaciones recopiladas entre entrenadores, futbolistas, directores deportivos y exploradores de todo el mundo, la atacante de la Selección Mexicana y de América no recibió ningún voto, situándose en el lugar 29 de 30 jugadoras nominadas.

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A pesar de ser un hito histórico su nominación tras ganar la Liga Femenil y el Campeón de Campeonas con las Águilas, la marcada tendencia hacia el futbol europeo redujo el margen de apoyo para la representante azteca.

El Top 5 de favoritas al Balón de Oro Femenino 2026

El ejercicio realizado por el medio estadounidense posicionó a las jugadoras más determinantes de la temporada 2025-26 en la cima de las preferencias globales, encabezadas por el pilar de Barcelona, Patri Guijarro.

Patri Guijarro celebra el primer tanto ante las merengues l AP

Patri Guijarro (España / FC Barcelona): La canterana blaugrana fue la jugadora más consistente y determinante del póker de títulos de Barcelona. Elogiada por su inteligencia táctica, visión de juego y posicionamiento, asumió la manija del mediocampo catalán para consolidarse como la favorita entre los especialistas del balompié mundial. Posición: Mediocampista

Puntos en la encuesta: 298 puntos (1er lugar)

Títulos 2025/26: Liga F, UEFA Women's Champions League, Copa de la Reina y Supercopa de España

Khadija "Bunny" Shaw (Jamaica / Manchester City): La atacante jamaicana firmó una campaña arrolladora en el futbol inglés, convirtiéndose en la goleadora más temible del planeta. Su efectividad de cara al arco fue la pieza angular para que el Manchester City se consagrara en la liga local. Posición: Delantera

Puntos en la encuesta: 276 puntos (2do lugar)

Títulos 2025/26: Barclays Women's Super League y Adobe Women's FA Cup

Alexia Putellas (España / FC Barcelona - London City Lionesses): Ganadora de dos Balones de Oro previa a esta edición. Posición: Mediocampista

Puntos en la encuesta: 272 puntos (3er lugar)

Títulos 2025/26: Liga F, UEFA Women's Champions League, Copa de la Reina y Supercopa de España

Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro

Ewa Pajor (Polonia / FC Barcelona)

Posición: Delantera

Títulos 2025/26: Liga F, UEFA Women's Champions League, Copa de la Reina y Supercopa de España

