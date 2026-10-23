“Nunca tuve duda”: La gran razón por la que Scarlett Camberos eligió jugar con la Selección Mexicana y no con Estados Unidos

La figura nominada al Balón de Oro confesó la emotiva razón por la que decidió defender la camiseta del Tri

Consolidada como una de las futbolistas más determinantes de la Liga Femenil y estrella indiscutible de la Selección de México, Scarlett Camberos vive el momento más dulce de su carrera. La atacante de América, quien recientemente hizo historia al ser nominada al prestigioso galardón del Balón de Oro, explicó que defender los colores del Tri tiene que ver más allá de su lugar de nacimiento y contar con la nacionalidad estadounidense.

En entrevista exclusiva para el portal The Women's Game, la jugadora azulcrema fue contundente al señalar que representar a México fue una elección natural inspirada en sus raíces y en el esfuerzo de sus seres queridos.

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Nunca tuve duda que me iría por México. Me identifico más con mi lado mexicano, mis padres son mexicanos, inmigrantes. Culturalmente también, amo la comida mexicana, amo hablar en español y a mis amigos en México. Fue una decisión fácil. Quería hacer sentir orgullosa a mi familia; si podía elegir, esa iba a ser mi decisión.

¿Cómo se enteró Scarlett Camberos de su histórica nominación al Balón de Oro?

A pesar de competir con las principales estrellas del balompié europeo, la inclusión de Camberos en la lista de las mejores jugadoras del planeta representa un hito sin precedentes para el futbol mexicano. La atacante relató con humor la singular anécdota de cómo vivió el momento en que se enteró de la noticia junto a su madre.

Scarlett Camberos, jugadora de la Selección Mexicana | IMAGO7

"Estaba en mi apartamento, preparándome para el entrenamiento. Mi madre estaba de visita, se iba a quedar unos tres días. De repente, empecé a recibir mensajes de mi agente, del entrenador de la selección nacional y de varias personas más. Me pregunté: '¿Qué está pasando?'", recordó.

Tras ingresar a redes sociales y confirmar su nombre en la lista oficial, la jugadora salió a contarle la novedad a su progenitora: "Entré a Twitter y vi las nominaciones... Salí de mi habitación y le dije a mi madre: 'Mamá, creo que me acaban de nominar para el Balón de Oro'. Ella preguntó: '¿Qué es eso?'. Le respondí: 'Ahora mismo no tengo tiempo para explicarlo... es un premio muy importante, el que gana Messi casi todos los años'".

Scarlett Camberos con la Selección Méxicana ante Jamaica en Aguascalientes l MEXSPORT