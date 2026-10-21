La Federación Mexicana de Futbol (FMF) tiene la mira puesta en albergar la gran fiesta del balompié internacional. Enrique Nieto, nuevo vicepresidente de Selecciones Nacionales, confirmó que México busca ser sede de la Copa del Mundo Femenil de 2031 en una candidatura conjunta junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, con la meta de albergar una cuota de partidos mayor a la registrada en la justa varonil de Norteamérica 2026.
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Durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), el directivo remarcó que el objetivo de la federación es traer más de cinco encuentros a suelo mexicano y seguir impulsando el desarrollo de la disciplina.
“Queremos traer más partidos aquí”: Nieto detalla la candidatura para 2031 y la fecha clave de la FIFA
Nieto subrayó el crecimiento del interés de la afición mexicana hacia el futbol femenil, destacando que la pasión demostrada durante el certamen varonil de 2026 servirá como pilar de cara al proyecto de 2031:
Presentamos una candidatura conjunta con Jamaica, Costa Rica y Estados Unidos por el Mundial 2031 en el que, si todo sale bien, estaremos trabajando de aquí a ese momento para tener un Mundial mayor Femenil que lo queremos traer a México, traer más partidos aquí y seguir invirtiendo en pro de la afición
El veredicto final sobre la sede de esta cita mundialista se dará a conocer muy pronto. La FIFA anunciará la sede oficial del Mundial Femenil 2031 el próximo 23 de noviembre, en el marco de un Congreso Extraordinario que se celebrará de manera virtual.
El Tri Femenil a 38 días del partido crucial ante Haití rumbo al Mundial 2027
Más allá de los proyectos a largo plazo, la prioridad inmediata del combinado tricolor está centrada en la clasificación a la justa de Brasil 2027. Faltan solo 38 días para que el Tri Mayor busque su pase mundialista el próximo 28 de noviembre en un duelo determinante ante la Selección de Haití.