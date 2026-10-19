La capitana del Tri femenil pidió mantener la cabeza en alto tras el tropiezo en el debut y aseguró que confía en sus compañeras para los siguientes partidos

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 comenzó su participación en el Mundial de Marruecos 2026 con una derrota por 2-0 ante España. Tras el resultado, la capitana Citlalli Reyes llamó a sus compañeras a mantener el enfoque y seguir trabajando de cara a su próximo compromiso frente a Chile.

“Hay que seguir trabajando y seguir con la cabeza arriba, porque esto todavía no se ha acabado”, expresó Reyes al ser cuestionada sobre el mensaje que le daría al equipo después del tropiezo en su presentación mundialista.

Citlalli Reyes confía en México para el resto del Mundial Sub-17

La mediocampista también habló sobre su experiencia en su tercera Copa del Mundo de la categoría y reconoció que, al tratarse de un grupo diferente, el torneo representa un nuevo reto para el combinado mexicano.

“Este es un nuevo grupo, entonces claro que todo va a ser diferente, pero yo creo en este equipo. Yo tengo mucha confianza en cada una y yo sé que lo vamos a hacer muy bien”, señaló la capitana, quien reiteró su confianza en sus compañeras pese al resultado adverso ante España.

Alineación titular de México Sub-17 ante España en el Mundial de la categoría | IG: @miseleccionfem

México busca recuperarse ante Chile

El siguiente desafío para el Tri será frente a Chile, selección que comenzó su participación en el torneo con una victoria por 1-0 ante Australia. El encuentro será importante para las aspiraciones de México, que se encuentra en el último lugar del Grupo F tras la primera jornada.

El conjunto mexicano buscará dejar atrás la derrota y enfocarse en su siguiente presentación, con el objetivo de sumar sus primeros puntos y mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente fase del Mundial Sub-17.