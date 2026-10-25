Las Águilas buscan prepararse de la mejor manera de cara a la máxima competencia

El América Femenil comenzaría a planear su camino rumbo al primer Mundial de Clubes del 2028 con una gira por Europa en los primeros meses del 2027, en la que buscaría enfrentarse a algunos de los equipos más importantes del futbol internacional.

Las Águilas quieren volar a Europa

Fuentes al interior del equipo señalaron que la intención sería realizar esta gira entre febrero y marzo del próximo año, una ventana que permitiría a las azulcremas prepararse sin interferir con los compromisos del calendario internacional.

La Copa Mundial Femenina de Brasil, programada para junio y julio de 2027, descartaría ese periodo, mientras que agosto se consideraría demasiado cercano para organizar una preparación de esta magnitud, debido a las vacaciones que por reglamento FIFA tendrían que tomar las jugadoras tras la participación del Mundial, además del inicio en el calendario de la CONCACAF W Champions Cup, por lo que el América Femenil sacrificaría algunas jornadas del calendario local del Clausura 2026, para efectuar esta gira por Europa, la cual es una de las prioridades al interior del equipo azulcrema.

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Aunque todavía no hay fechas ni rivales confirmados, la idea sería medirse ante clubes de primer nivel para elevar la exigencia competitiva del equipo y adquirir experiencia frente a distintas propuestas futbolísticas.

¿Vendrán refuerzos?

La planificación también incluiría el armado de una plantilla capaz de competir ante las principales potencias del balompié mundial. En ese sentido, la directiva buscaría incorporar jugadoras de alto perfil que aporten calidad, experiencia y liderazgo, con el objetivo de fortalecer al equipo en todas sus líneas.

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