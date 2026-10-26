Mientras a Chivas le marca de chilena, contra Pachuca Miguel Borja falla sin portero

El atacante colombiano del América tuvo en sus pies la anotación del empate frente a los Tuzos

Increíble pero cierto en la cancha del Estadio Azteca. En el desarrollo del compromiso correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 entre el Club América y Pachuca, el delantero colombiano Miguel Borja protagonizó una de las fallas más inverosímiles de la temporada.

Tan solo unas semanas después de haberse consagrado en el Clásico Nacional ante Chivas con una pincelada de chilena que le dio la vuelta al país, el atacante azulcrema vivió la otra cara de la moneda al errar un gol cantado con la portería totalmente desprotegida.

El ariete sudamericano se encontró con el balón completamente solo dentro del área, contando con el tiempo y el espacio necesarios para empujar el esférico al fondo de las redes y firmar el tanto que significaba la igualdad para las Águilas.

Miguel Borja después de fallar un tiro ante Pachuca l MEXSPORT

Sin embargo, para sorpresa de toda la afición de Coapa, Borja no logró darle dirección a su remate y desperdició la oportunidad más clara del encuentro.

El contraste de Miguel Borja con la camiseta del América

Frente a las Chivas, Borja demostró su recursos técnicos al definir de espaldas al marco con una vistosa chilena que se metió en el ángulo. Pero frente a Pachuca, con todo a favor y sin marca alguna sobre la línea, el atacante no pudo mandar guardar el esférico en una jugada que pintaba para ser el empate azulcrema.

Miguel Borja con su remate de chilena en el Clásico Nacional del Apertura 2026 | IMAGO 7