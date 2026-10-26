Jugada del posible penal en favor de Pachuca ante América | MexSport

El árbitro decidió echar para atrás el penal sobre las Águilas, luego de una revisión que tardó demasiado

América se salvó de un penalti en contra durante su partido ante Pachuca, debido a que el árbitro señaló la pena máxima tras una acción sobre el defensor tuzo Berlanga, pero, después de acudir al VAR, rectificó su decisión al determinar que Luis Ángel Malagón había contactado primero el balón.

¿Cómo se dio la polémica en el Banorte?

La jugada ocurrió alrededor del minuto 21, cuando el guardameta americanista salió a disputar la pelota y se produjo el contacto con el futbolista de Pachuca. En primera instancia, el silbante consideró que existía una infracción y señaló el manchón penal.

Sin embargo, la revisión en el monitor modificó el rumbo de la acción. Tras analizar las imágenes, el árbitro concluyó que Malagón tocó primero el esférico, por lo que decidió echar para atrás su marcación y dejó sin efecto el penalti a favor de los visitantes.

Alan Bautista adelanta a los Tuzos

Pachuca ya había golpeado primero en el encuentro. Al minuto 11, Alan Bautista aprovechó una equivocación de Érick ‘Chiquito’ Sánchez y, después de que el balón le quedó en la frontal del área, sacó un potente disparo desde la media luna que venció a Malagón.

De esta manera, los hidalguenses tomaron la ventaja en el Coloso de Santa Úrsula y obligaron al América a remar contra corriente.