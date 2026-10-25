El estratega del Rebaño prefiere ir paso a paso en la recta final del torneo rojiblanco

El director técnico de Chivas, Gabriel Milito, dejó claro que su prioridad es el presente del equipo rojiblanco y descartó anticiparse a una posible final ante el América, al señalar que el fútbol es dinámico y que, por ahora, el objetivo es seguir sumando puntos en la recta final del campeonato.

Milito prefiere mantener la concentración en los compromisos inmediatos, consciente de que Chivas necesita mantener la regularidad para afrontar de la mejor manera el cierre del torneo. Por ello, evitó entrar en especulaciones sobre un posible enfrentamiento por el título ante su acérrimo rival.

Ya veremos qué nos depara el futuro (Sobre el Chivas vs América) El fútbol es muy, muy dinámico, y hablar de esas cosas ahora no tiene demasiado sentido. Lo más importante para nosotros es el presente, el siguiente partido. En este caso, nos toca Atlante en casa, y tenemos que seguir sumando puntos en esta recta final del campeonato. No hay margen de error, y eso es lo único que me preocupa y me interesa en este momento

Milito destaca el triunfo ante Monterrey

El entrenador rojiblanco también valoró la victoria frente a Rayados, un resultado que, consideró, representa un impulso importante para la confianza de sus jugadores. Además, defendió el mérito del triunfo al destacar las oportunidades que generó su equipo durante el segundo tiempo.

Creo que este resultado es muy positivo para la confianza del equipo. Más allá de que Monterrey falló un penal en el primer tiempo, considero que la victoria fue justa, porque en la segunda parte tuvimos oportunidades claras para ampliar la ventaja. Me voy muy conforme tanto con el partido que jugó el equipo como con la interpretación que hicimos del encuentro y la manera en que entendimos cómo había que jugarlo y competirlo

Gabriel Milito debajo de una fuerte lluvia en el Rayados vs Chivas | Imago7

Chivas espera recuperar jugadores para el cierre del torneo

Más allá del resultado, el estratega argentino celebró el regreso de Omar Govea, quien tuvo una destacada actuación, así como la participación de ‘Cotorro’ González, quien inició el encuentro y respondió favorablemente antes de ser sustituido por el desgaste físico.

Más allá del triunfo, me da mucha alegría que hoy Omar Govea haya podido regresar y haya hecho un gran partido. También que ‘Cotorro’ González haya iniciado el encuentro y lo haya terminado bien. Evidentemente, el desgaste es importante y por eso tuvimos que sustituirlo

Asimismo, Milito confía en recuperar a Luis Romo y a otros futbolistas que permanecen fuera de actividad. El técnico reconoció que las cinco bajas han condicionado al equipo a lo largo del campeonato, por lo que contar con una plantilla más completa será fundamental para afrontar los últimos compromisos.

Piojo Alvarado adelanta a Chivas en contra de Rayados en el 'Gigante de Acero' | MexSport