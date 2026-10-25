Chivas vence a Rayados con gol anulado en último minuto: Así se dio el reencuentro de Almeyda y el Rebaño

Guadalajara vuelve a sufrir de más para sacar los tres puntos en el campo de La Pandilla

Rayados volvió a sufrir ante Chivas en el Estadio BBVA. En partido correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026, el Guadalajara se impuso en territorio albiazul, donde confirmó su buen historial al conseguir su octava victoria en 13 partidos disputados en la casa de Monterrey.

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Almeyda se reencontró con Chivas

El Rebaño Sagrado tomó la ventaja apenas al minuto nueve, cuando Roberto Alvarado encontró el camino al gol para adelantar a los visitantes. Rayados tuvo la oportunidad de responder al 16’, luego de que se señalara un penalti por una falta sobre Ricardo Chávez, pero Lucas Ocampos no logró aprovecharlo al 19’, cuando el guardameta Raúl Rangel atajó su disparo y mantuvo la ventaja rojiblanca.

Antes del descanso, ambos equipos estuvieron cerca de modificar el marcador. Al 40’, Santiago Sandoval conectó un remate de cabeza que fue detenido por Esteban Andrada. En la siguiente jugada, Hugo Cuypers respondió por los albiazules con otro cabezazo, pero Raúl Rangel volvió a aparecer para evitar la igualada y permitir que Chivas se fuera al descanso con la ventaja.

Piojo Alvarado adelanta a Chivas en contra de Rayados en el 'Gigante de Acero' | MexSport

El segundo tiempo fue frenético

En la segunda mitad, Monterrey insistió en busca del empate. Al 57’, Diego Rossi estuvo cerca de marcar con un remate de cabeza que obligó a Rangel a lanzarse y extender el brazo derecho para desviar el balón. Chivas también tuvo una oportunidad importante al 70’, cuando Diego Campillo sacó un disparo dentro del área que terminó estrellándose en el travesaño, dejando a los locales con vida.

El cierre del encuentro estuvo marcado por la tensión. Al minuto 89, Orbelín Pineda fue expulsado por cortar una jugada, dejando a Rayados con diez hombres. Ya en el tiempo agregado, al 96’, Diego Rossi consiguió mandar el balón al fondo de las redes y parecía rescatar el empate para Monterrey; sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR y el gol terminó anulado debido a que el balón le rebotó en la mano.

Tala Rangel vuelve a atajar un penal en el 'Gigante de Acero' | Imago7