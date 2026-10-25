Tala Rangel vuelve a atajar un penal en el 'Gigante de Acero' | Imago7

El arquero mexicano sigue aumentando sus números con el Rebaño Sagrado

Raúl “Tala” Rangel volvió a aparecer en un momento clave para Chivas y alcanzó una nueva marca en su carrera dentro de la Liga MX: cuatro penales atajados.

El arquero rojiblanco se convirtió nuevamente en protagonista al detener el cobro desde los 11 pasos de Lucas Ocampos entre Rayados de Monterrey y Chivas.

Podría interesarte Futbol América y Chivas en la pelea por el liderato de mayor cantidad de puntos en la Temporada 2026

Héroe ante Rayados

El ‘Tala’ recostó al lado derecho y adivinó el cobro del goleador de Rayados quien falló su segundo penal consecutivo en lo que va del campeonato, esta es la segunda ocasión en la que el arquero de Chivas se convirtió en héroe en el BBVA.

Con esta intervención, el “Tala” Rangel suma cuatro penales atajados en la Liga MX, consolidándose como uno de los porteros mexicanos que más confianza han generado en este tipo de situaciones.

Raúl 'Tala' Rangel, arquero de Chivas, en festejo de gol | IMAGO7

Una atajada que recuerda al torneo pasado

Rangel ya había detenido otro penal el semestre pasado, en aquella ocasión fue a Uroš Đurđević, en el duelo precisamente ante Rayados de Monterrey y Chivas, correspondiente al Clausura 2026.

El penal llegó en los minutos finales del encuentro, cuando Monterrey buscaba el empate. Sin embargo, Rangel se hizo enorme bajo los tres postes y evitó que el delantero serbio convirtiera desde los once pasos, asegurando así una atajada de enorme importancia para el conjunto tapatío.

De acuerdo con el registro de penales recibido por Rangel, antes de su enfrentamiento con Ocampos aparecen cobros de Đurđević, Adonis Preciado, en el Apertura 2025, y Adonis Frías, en el Clausura 2025.

A sus 26 años, el guardameta de Chivas continúa sumando experiencia y escribiendo su historia en la Liga MX. Ahora, con cuatro penales atajados, el “Tala” vuelve a levantar la mano como uno de los especialistas bajo los tres postes.