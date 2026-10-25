El argentino, pese a ser el hombre referencia de Rayados desde los once pasos, atraviesa un mal momento

Lucas Ocampos atraviesa un momento complicado desde el punto penal. El atacante de Rayados de Monterrey suma dos cobros consecutivos fallados, luego de errar ante Pachuca y repetir la situación frente a Chivas, una racha que contrasta con su capacidad ofensiva y que comienza a llamar la atención en el Apertura 2026.

El inicio de la mala racha

El primer fallo llegó ante los Tuzos, cuando el argentino tuvo la oportunidad de adelantar al Monterrey desde los once pasos. Sin embargo, el guardameta Carlos Moreno evitó la anotación, pero en el rebote anotó Diego Rossi para Rayados.

Ahora, frente al Guadalajara, Ocampos volvió a tener la oportunidad de marcar desde el manchón penal para empatar el marcador, pero no consiguió convertir, prolongando su mala racha en esta instancia y dejando escapar una nueva posibilidad de aportar al marcador para el conjunto regiomontano.

Lucas Ocampos en el partido de Monterrey contra Puebla en el Clausura 2026 | IMAGO 7

De penal, no, pero sigue marcando

Pese a estos tropiezos, el argentino consiguió hacerse presente en el marcador a mitad de semana ante Puebla, demostrando que mantiene su capacidad para generar peligro y contribuir en el ataque de Rayados. No obstante, sus recientes fallos desde los once pasos representan un aspecto por corregir para el futbolista sudamericano.

Con dos penales errados de manera consecutiva, Ocampos buscará recuperar la confianza en sus próximos cobros y dejar atrás esta racha. Aunque su aporte ofensivo sigue siendo importante para Monterrey, la efectividad desde el punto penal se ha convertido en una asignatura pendiente en sus últimas apariciones.