La atacante auriazul también destacó el papel que han desempeñado ambos clubes en el crecimiento del futbol mexicano

El Clásico Regio Femenil representa mucho más que tres puntos para Tigres y Rayadas, y Stephany Mayor dejó en claro la importancia que tiene este encuentro para la institución felina, el estado y la Liga Femenil, de cara a una nueva edición de la rivalidad regiomontana.

¿Qué dijo Stephany Mayor?

“Es muy especial para la institución para el estado. Desde que yo llegué se vive diferente esta semana, estamos con esa energía doble, porque sabemos que queremos hacer lo mejor posible para sacar el resultado y creo que ya dentro del campo obviamente es disfrutar una edición más de de este clásico tan bonito que representa el futbol femenil, es un partido que tenemos que ganar si o si durante la temporada.”

Stephany Mayor en un juego con Tigres | MEXSPORT

La atacante auriazul también destacó el papel que han desempeñado ambos clubes en el crecimiento del futbol femenil mexicano, al considerar que Tigres y Rayadas han sido referentes para que más instituciones apuesten por sus equipos femeniles.

“Las dos instituciones han sido parte aguas para que más equipos se sumen al proyecto femenil y creo que tanto Tigres como Rayadas son los que tienen máximos títulos, entonces te puedo decir que si es un clásico, obviamente conforme pasan los años vas creando esa rivalidad con otros equipos pero creo que el clásico regio es muy importante para la liga.”

Tigres Femenil ante Rayadas de Monterrey | IMAGO 7

Partido por el liderato

Además de la rivalidad deportiva, el partido tendrá un valor especial en la lucha por el liderato, por lo que la futbolista reconoció que una victoria podría representar un impulso importante para las felinas en la recta final del torneo y rumbo a la Liguilla.

“Sí, lo tenemos en cuenta, está en nuestras cabezas que va a ser un partido que puede marcar mucha diferencia el ganarlo y ponernos adelante en primer lugar, creo que nos vendría bien por el momento que es cerrar ya prácticamente el torneo y entrar a liguilla creo que nos vendría muy bien y es lo que trataremos de hacer el día de mañana”, concluyó.

Con este panorama, Tigres buscará aprovechar el Clásico Regio Femenil para dar un golpe de autoridad en la clasificación, en un enfrentamiento donde el orgullo de la ciudad y la pelea por los primeros puestos estarán en juego.